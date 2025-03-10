花蓮玉里「最美麵店」朝聖去！「特色玉里麵」Q彈滑順、醬汁是靈魂 在地人也推薦的平價美食

之前搜尋花蓮美食時意外發現網友推薦的「玉里最美麵店」馬蓋先玉里麵，頓時引起阿東的好奇心，玉里麵到底是什麼？於是趁著休假日到玉里去一趟，順便朝聖這間人氣麵店。

玉里車站出站後步行約五分鐘即可抵達，當天到達時正好是午餐時間，店內人潮滿滿，不僅內用人潮多，就連外帶也很多人，這下不用擔心了，這間肯定好吃（笑

好家在抵達時剛好有一組客人用餐完畢，我們沒有等多久即可快速入座。

店內蠻寬闊的，木作吧檯隔出廚房與用餐空間，這算是半開放式廚房吧，只見老闆與員工忙進忙出，點餐出餐幾乎沒有停下來。

除了紙本菜單之外，也可以掃碼線上點餐，再到櫃台結帳即可，餐具、醬料都是自取，就放在吧檯的角落。

店內販售品項眾多，除了招牌玉里麵之外，餛飩麵、肉羹麵、牛肉麵、叉燒、蔥油雞、打拋豬樣樣都有，湯的種類也很多元，真是太好了！！

既然來到這裡當然要吃最有名的玉里麵，大碗只要加10元，那當然要加，再點個肉羹湯、魚丸湯來喝喝。

出餐速度不能算快，但在人潮眾多的情況下是情有可原的，第一次吃玉里麵，還真好奇這是什麼。

看起來有點像台式拉麵，配上瘦肉、韭菜、豆芽菜、油蔥酥和香菜，可作成乾、湯兩種形式，相傳源自日治時期，因為日本人愛吃拉麵，因此將麵食文化帶進玉里，並且結合在地食材改良一番。

後來中國一名福州廚師跟著中華民國政府遷台來到玉里，使用一款與油麵相似的麵條，搭配大骨湯，熬煮成濃郁香醇的玉里麵，深受當地人喜愛，因此聞名。

看起來平淡無奇的麵條竟有如此深遠的歷史，當然要來大吃一波，把麵條與醬汁均勻攪拌後，再加上店家自製的辣椒醬，更是將玉里麵的風味提升到另一個層次。

麵條是阿東喜歡的Ｑ彈口感，瘦肉太硬了反而沒這麼喜歡，但滷汁濃郁醬香真的不˙錯，麵條很夠味，好吃。

朋友點了大份的，阿東點了普通尺寸，最後阿東因為太喜歡了，直接跟朋友交換，把大碗玉里麵全部吃光光。

魚丸湯味道很鮮，感覺再加一點白胡椒會更讚，皮蛋豆腐、炒青菜肯定要的，這是阿東的小吃店必點菜色，而且皮蛋豆腐上好像是海苔魚鬆，吃起來更香。

魚丸湯味道很鮮，感覺再加一點白胡椒會更讚，皮蛋豆腐、炒青菜肯定要的，這是阿東的小吃店必點菜色，而且皮蛋豆腐上好像是海苔魚鬆，吃起來更香。

肉羹湯是阿東喜歡的黑醋底，再加一點黑醋更夠味，肉羹的份量不少，看起來小小一碗但意外地很有飽足感。

後來發現餛飩湯好像才是人氣王，幾乎每桌都有點一碗，下次有機會再來喝喝看。

整體而言，馬蓋先玉里麵的餐點都很符合阿東的口味，不是什麼驚為天人的頂級美味，但就是有一股溫暖的家常味，懷念的家的味道，讓人忍不住一口接一口，有機會來到花蓮玉里不妨來嚐嚐吧。

馬蓋先玉里麵

地址：花蓮縣玉里鎮光復路101號

電話：03 888 1696

營業時間：早上8點至晚上9點半；周日至下午3點

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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