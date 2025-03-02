探索達魯瑪克部落趣！ 台東獨特地悶食文化、野菜採集、傳統射箭體驗超好玩

台東的美景和文化總是讓人流連忘返，這次要帶大家走進一個充滿原住民風情的地方——達魯瑪克部落！這裡不僅擁有美麗的自然環境，還保留了豐富的魯凱族文化與傳統。我們將親身體驗當地人的生活方式，從「悶食料理」開始，學習如何用傳統方式烹調美味佳餚，享受最純粹的風味。接著，我們會跟著部落獵人一起採集野菜，看看大自然中有哪些隱藏的美食寶藏，體驗最接地氣的野外生存技巧。當然，還少不了充滿挑戰性的傳統射箭體驗，試試看自己能不能成為部落神射手！透過這些活動，我們可以更認識魯凱族的生活智慧，也能從大自然中找到最簡單純粹的快樂！

台東一日遊體驗1：傳統部落入村儀式

傳統部落入村儀式｜建立與土地深層的連結

位於台東卑南鄉的達魯瑪克部落（魯凱語：Taromak），是台東唯一的純魯凱族聚落，擁有豐富的傳統文化與獨特的生活智慧。來到達魯瑪克部落，首先要經歷的是傳統入村儀式，這不只是禮節，更是對魯凱族文化的尊重。在部落入口，我們會在守護神碑前停下腳步，讓在地主人向祖靈稟告我們的到來，確保旅程順利、平安。

這是一個莊重的儀式，參與者需要保持肅靜，專心聆聽在地主人的話語，並按照指示進行動作。在這個過程中，我們能感受到魯凱族與自然和祖靈的緊密連結，也體會到部落文化的深厚底蘊。完成儀式後，就正式進入達魯瑪克的世界，準備迎接接下來的一連串精彩體驗，包括森林探索、野菜採集、傳統射箭和地悶食文化等。這場旅程，將帶給你不一樣的心靈感受！

圖 / ReadyGo

台東一日遊體驗2：森林山徑探索

森林山徑探索｜學習如何活用山林智慧

在獵人的帶領下，我們將學習如何觀察山林，了解哪些植物可以入菜，哪些植物能治病。這不只是一次生態導覽，更是一場原住民生存技能的學習課程。

邊走邊學之餘，當然少不了美食補給！活動途中還能親手串起五花肉，用木炭燒烤，感受野炊的樂趣。這不僅是一場知識之旅，更是一場充滿驚喜與美味的探索體驗。

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台東一日遊體驗3：野菜採集

野菜採集｜體驗最接地氣的野外生存技巧

你知道嗎？山林裡藏著許多天然的美味！在達魯瑪克部落，我們將學習如何採集野菜，體驗最原始的生存智慧。由部落獵人帶領，我們將深入山間，認識各種可食用的野菜與藥草，這些食材看似不起眼，卻是原住民世代相傳的珍貴資源。

採集完後，還能將這些野菜帶回部落，由當地廚師烹調，搭配魯凱族的傳統料理，享受最道地的風味餐！這是一場難得的體驗，不僅能學習野外求生技巧，還能品味來自大地的美味！

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台東一日遊體驗4：傳統射箭體驗

傳統射箭體驗｜挑戰成為部落神射手

想挑戰自己的準確度與專注力嗎？來到達魯瑪克部落，一定要體驗傳統射箭！這不只是遊戲，而是魯凱族勇士們的必備技能。在部落獵人的指導下，我們將學習如何拉弓、瞄準、射擊，感受每一箭射出的力量與成就感。

這項技藝過去被用來狩獵，如今則成為一種文化傳承，讓大家親身感受魯凱族的精神與戰士氣概。當你射中靶心的瞬間，那份成就感絕對讓人難以忘懷！趕快來試試看，看看自己是否有機會成為部落的「神射手」吧！

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台東一日遊體驗5：Icibi地悶食文化

Icibi地悶食文化｜無鍋具料理烹調

誰說煮菜一定要用鍋子？地悶食文化打破你的想像，快來深入探索魯凱族的飲食文化。這種料理方式利用石頭與木柴升火，將石塊燒紅後埋入土中，然後放入地瓜、野菜、五花肉等食材，讓熱度慢慢悶熟，保留食物最天然的風味。

除了地悶食，魯凱族部落必吃阿粨(abay)，內餡用紅藜、小米和山豬肉組成，外層則是用月桃葉(sail)包裹而成，內層的甲酸漿葉(alabolo)是可食用的，再來一碗樹豆湯（Karidrang），暖胃又營養，還能促進消化，這就是最地道的原住民風味！

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達魯瑪克部落資訊

景點資訊

地址：台東縣卑南鄉東園一街

電話：0911-059-321

粉專：E啦_達魯瑪克

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