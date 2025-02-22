巨無霸「招財貓」探頭超萌！ 台東太麻里吸睛百年宮廟新造景 還可拍台版雷門「紅燈籠」

看，有貓向你招手！ 百年歷史的台東太麻里福興宮，入口牌樓掛著遠近馳名的2公尺巨型祈福大紅燈籠，近期最新發現又加入一名生力軍，有著渾圓的大貓眼、半舉貓爪的「巨無霸招財貓」，萌樣超級吸睛，成為太麻里最新在地熱門新地標！

圖／IG@tintinghi授權

據太麻里福興宮主任委員表示，前年興建門牌時，經過土地公筊杯同意後，設置1隻招財貓，不僅符合太麻里過去稱「大貓狸」的意象，也希望透過招財貓能為地方帶來好運與福氣，歡迎遊客前來捕捉最有特色的太麻里廟宇風情。

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這座巨型招財貓高2公尺、重逾200公斤，真材實料且萌度爆表，與百年宮廟相互暉映，讓此地瞬間變得童趣又十分療癒！而入口牌樓的祈福燈籠，與日本淺草寺的雷門燈籠相似，正、反面有題字「太麻里」及「泰和」，被喻為「台版雷門」，太麻里福興宮也因此讓大家能享受秒飛日本的風情美景！

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【太麻里福興宮 招福貓】

🔎地址：台東縣太麻里鄉南里街32號