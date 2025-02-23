小小勇士來體驗！親子來花東遊「童部野放」春季部落多元遊程任選

比西里岸小小藝術家－漂流木小羊彩繪。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處）推出的親子旅遊品牌「童部野放」，於今年2至3月將推出三條春季限定親子部落體驗行程，即日起在 Niceday 平台開放報名。活動特色為週末出團且2人即可成行，並針對6歲及10歲以上兩種年齡層規劃專屬體驗內容，帶領親子深入探索花東三大特色部落。

東管處表示，「童部野放」品牌自2020年開辦以來，原以兒童營隊為主，2024年起擴展為親子旅遊品牌，提供更多元的部落遊程選擇。本次推出的三條限定遊程將帶領親子前往花蓮縣豐濱鄉靜浦部落、台東縣成功鎮比西里岸部落及東河鄉都蘭部落，透過在地原民文化體驗，共同感受東海岸獨特的人文魅力。

本次推出的三條遊程各具特色，遊程如下：

▲比西里岸小小藝術家－Paw Paw 鼓體驗。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

【6歲以上｜比西里岸】小小藝術家：漂流木小羊彩繪

台東成功鎮「比西里岸部落」以部落發展的生活故事為軸心，帶領大家走進這座緊鄰三仙台的迷人小漁村，看比西里岸如何從一個過去在島上放羊的部落，搖身一變成為充滿藝術與人文風采的特色部落。家長與孩子將共同體驗經典的漂流木小羊 DIY，親手製作傳統糯米團，並感受聞名遐邇的「Paw Paw 鼓」。漫步於部落海岸，欣賞一邊欣賞遼闊海景的同時，還能品嚐部落特色茶點，沉浸在獨特的東海岸風情之中。

▲米麻岸小小工藝家－檳榔鞘皮十字繡手作體驗。 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

【10歲以上｜都蘭部落】小小工藝家：鞘皮十字繡吊飾

台東東河鄉的「都蘭部落」親子體驗遊程，以阿美族生活文化為核心，透過傳統建築、工藝與阿美族服飾，帶領親子深入了解在地阿美族人的生活方式。家長和孩子還能跟著「米麻岸工作室」，在檳榔葉鞘上細心刺繡美麗圖案，製作獨一無二的檳榔葉鞘十字繡吊飾，留下珍貴的文化體驗及回憶。

【6歲以上｜靜浦部落】小小勇士：河口探險

花蓮豐濱鄉「靜浦部落」推出的親子遊程，以秀姑巒溪出海口的獨特地景出發，帶領遊客聆聽族人分享他們與河口共生的生活智慧，包括清晨捕鰻苗、潮間帶捕捉蝦蟹、秀姑巒溪撒八卦網捕魚等。此外，還能體驗在地經常使用的「膠筏」，感受早期族人渡河的方式和技巧，沿途欣賞壯麗的出海口風光。最後，在溪畔享用美好的「太平洋風味下午茶」，為這場難忘的親子探索之旅畫下美好句點。

東管處指出，本次活動首度與 Niceday 平台合作，透過線上報名系統提供更便利的預約服務。有意參加可 上Niceday 平台查詢詳細資訊及報名。

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