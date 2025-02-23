快訊

陸戰隊改革仿效美軍MLR 國軍有這個本錢戰術調整嗎？

經典賽／大聯盟發文盛讚！宋晟睿15秒狂飆場內全壘打 寫台灣歷史

去年除00878外其餘帳面皆負！小師傅：00919、00929、00713獲利陸續轉正

小小勇士來體驗！親子來花東遊「童部野放」春季部落多元遊程任選

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒
▲靜浦小小勇士－膠筏體驗。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲靜浦小小勇士－膠筏體驗。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

比西里岸小小藝術家－漂流木小羊彩繪。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
比西里岸小小藝術家－漂流木小羊彩繪。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處）推出的親子旅遊品牌「童部野放」，於今年2至3月將推出三條春季限定親子部落體驗行程，即日起在 Niceday 平台開放報名。活動特色為週末出團且2人即可成行，並針對6歲及10歲以上兩種年齡層規劃專屬體驗內容，帶領親子深入探索花東三大特色部落。

東管處表示，「童部野放」品牌自2020年開辦以來，原以兒童營隊為主，2024年起擴展為親子旅遊品牌，提供更多元的部落遊程選擇。本次推出的三條限定遊程將帶領親子前往花蓮縣豐濱鄉靜浦部落、台東縣成功鎮比西里岸部落及東河鄉都蘭部落，透過在地原民文化體驗，共同感受東海岸獨特的人文魅力。

本次推出的三條遊程各具特色，遊程如下：

▲比西里岸小小藝術家－Paw Paw 鼓體驗。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲比西里岸小小藝術家－Paw Paw 鼓體驗。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

【6歲以上｜比西里岸】小小藝術家：漂流木小羊彩繪

台東成功鎮「比西里岸部落」以部落發展的生活故事為軸心，帶領大家走進這座緊鄰三仙台的迷人小漁村，看比西里岸如何從一個過去在島上放羊的部落，搖身一變成為充滿藝術與人文風采的特色部落。家長與孩子將共同體驗經典的漂流木小羊 DIY，親手製作傳統糯米團，並感受聞名遐邇的「Paw Paw 鼓」。漫步於部落海岸，欣賞一邊欣賞遼闊海景的同時，還能品嚐部落特色茶點，沉浸在獨特的東海岸風情之中。

▲米麻岸小小工藝家－檳榔鞘皮十字繡手作體驗。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供
▲米麻岸小小工藝家－檳榔鞘皮十字繡手作體驗。　圖：東部海岸國家風景區管理處／提供

【10歲以上｜都蘭部落】小小工藝家：鞘皮十字繡吊飾

台東東河鄉的「都蘭部落」親子體驗遊程，以阿美族生活文化為核心，透過傳統建築、工藝與阿美族服飾，帶領親子深入了解在地阿美族人的生活方式。家長和孩子還能跟著「米麻岸工作室」，在檳榔葉鞘上細心刺繡美麗圖案，製作獨一無二的檳榔葉鞘十字繡吊飾，留下珍貴的文化體驗及回憶。

【6歲以上｜靜浦部落】小小勇士：河口探險

花蓮豐濱鄉「靜浦部落」推出的親子遊程，以秀姑巒溪出海口的獨特地景出發，帶領遊客聆聽族人分享他們與河口共生的生活智慧，包括清晨捕鰻苗、潮間帶捕捉蝦蟹、秀姑巒溪撒八卦網捕魚等。此外，還能體驗在地經常使用的「膠筏」，感受早期族人渡河的方式和技巧，沿途欣賞壯麗的出海口風光。最後，在溪畔享用美好的「太平洋風味下午茶」，為這場難忘的親子探索之旅畫下美好句點。

東管處指出，本次活動首度與 Niceday 平台合作，透過線上報名系統提供更便利的預約服務。有意參加可 上Niceday 平台查詢詳細資訊及報名。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

下午茶 秀姑巒溪 親子旅遊

延伸閱讀

不用針線 屏大教授以月桃葉、珍珠帶編織「柏金包」

探索花東3特色部落 東管處推春季親子體驗行程

台東首家原住民酒廠 種回阿美族傳統酒麴植物

新北燈會原民燈區光影「美麗」 融合阿美族傳統與現代

相關新聞

小小勇士來體驗！親子來花東遊「童部野放」春季部落多元遊程任選

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處）推出的親子旅遊品牌「童部野放」，於今年2至3月將推出三條春季限定親子部落體驗行程，即日起在 Niceday 平台開放報名。活動

巨無霸「招財貓」探頭超萌！ 台東太麻里吸睛百年宮廟新造景 還可拍台版雷門「紅燈籠」

巨無霸「招財貓」探頭超萌！ 台東太麻里百年宮廟新造景 還可拍台版雷門「紅燈籠」

玩整天也不會膩！ 2025宜蘭住宿推薦「包棟民宿Top7」 親子出遊輕鬆入住主題民宿，烤肉+K歌帶小孩也能玩超嗨

帶小朋友和毛小孩出遊🐾，不知道去哪裡最適合嗎？現在最夯的國旅選擇就是宜蘭包棟住宿！AsiaYo整理出宜蘭親子友善民宿和宜蘭寵物友善民宿，讓爸媽能安心放鬆&小孩開心放電。獨立的住宿空間不怕和其他旅客互相打擾，孩子們能更盡情玩耍，還有KTV歡唱、BBQ烤肉，讓全家一起嗨翻假期！🎉

花東必遊新春光影秀！ 花蓮「太平洋燈會」1500顆燈籠超吸睛 屏東「漁港光影藝術」繽紛浪漫

花東必遊新春光影秀！ 花蓮「太平洋燈會」1500顆燈籠超吸睛 屏東「漁港光影藝術」繽紛浪漫

非洲大草原搬到花蓮！「富里稻草藝術季」邀您同遊草間動物迷蹤

想像一下，稻草不再是農田裡的副產品，而是帶你穿越時空、進入非洲大草原的魔法鑰匙！去年底登場的【富里鄉稻草藝術季】以「動物迷蹤—非洲大草原」為主題，帶來一場充滿創意與驚喜的藝術盛宴！

台東最大休息站！ 南迴公路上的台東之門-大武之心南迴驛站.大鳥休憩區

udn走跳旅遊／布魯 台東縣推廣觀光旅遊，近年設置許多裝置藝術作品吸引遊客前往打卡。而在南迴公路往台東必經之路的大武，這兩年又陸續啟用了兩座休息站，其中大武之心南迴驛站是台東最大休息站，規模比擬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。