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花東必遊新春光影秀！ 花蓮「太平洋燈會」1500顆燈籠超吸睛 屏東「漁港光影藝術」繽紛浪漫

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／花蓮縣政府、屏東縣政府文化處提供
圖／花蓮縣政府、屏東縣政府文化處提供

2025新春必遊花東欣賞唯美燈光秀！花蓮太平洋燈會以「百花齊放」為主題，呈現花蓮強烈生命力。民眾大讚「好好拍」，吸睛十足！屏東縣政府串聯七座漁港，打造「曖曖在海邊」光影藝術，美不勝收，絕美之處讓人讚嘆不已。

來自花蓮地方國小學童彩繪的1500顆燈籠。圖／花蓮縣政府提供
來自花蓮地方國小學童彩繪的1500顆燈籠。圖／花蓮縣政府提供

「2025花蓮太平洋燈會」自即日起至2月16日於花蓮市日出大道盛大舉行。今年的燈會亮點不容錯過，包括來自地方國小學童彩繪的1500顆燈籠，「花好月圓」科技主燈秀，以及「百花齊放」的夢幻燈光秀。除此之外，更有童心與創意交織的「希望之牆」，每當黃昏點燈時，繽紛色彩搭配璀璨燈光，展現出生命的躍動。

來自花蓮地方國小學童彩繪的1500顆燈籠。圖／花蓮縣政府提供
來自花蓮地方國小學童彩繪的1500顆燈籠。圖／花蓮縣政府提供

「花好月圓」科技主燈秀，以及「百花齊放」的夢幻燈光秀。圖／花蓮縣政府提供
「花好月圓」科技主燈秀，以及「百花齊放」的夢幻燈光秀。圖／花蓮縣政府提供

「百花齊放」燈光秀更是將傳統與現代融合，100朵巨型花朵為焦點，透過精心設計的燈光與色彩組合，打造出一片浪漫的燈海。而屏東七座漁港的燈飾更是巧妙地展現了獨特美景，讓遊客置身其中，感受大自然的魅力。

「花好月圓」科技主燈秀，以及「百花齊放」的夢幻燈光秀。圖／花蓮縣政府提供
「花好月圓」科技主燈秀，以及「百花齊放」的夢幻燈光秀。圖／花蓮縣政府提供

恆春鎮山海漁港「喚曖歸巢」。圖／屏東縣政府文化處提供
恆春鎮山海漁港「喚曖歸巢」。圖／屏東縣政府文化處提供

藝術家們以漁港特色為靈感，創作出各具特色的藝術品，展現屏東海岸的獨特之美。例如，「喚曖歸巢」以廢棄玻璃啤酒瓶與木材結合，表達著家人渴望歸家的情感；「一生一世」則以綠色酒瓶呈現永恆愛情，令人祈願幸福之情；情人橋上的丘比特花花世界，彷彿置身花園，感受濃濃愛意。每處的燈組都是設計師和藝術家們的心血結晶，展現了大自然的奧妙與美感。

枋山鄉楓港漁港「天使之翼」。圖／屏東縣政府文化處提供
枋山鄉楓港漁港「天使之翼」。圖／屏東縣政府文化處提供

枋寮鄉枋寮漁港「永垂不朽的愛」。圖／屏東縣政府文化處提供
枋寮鄉枋寮漁港「永垂不朽的愛」。圖／屏東縣政府文化處提供

恆春鎮紅柴坑漁港「一生一世」。圖／屏東縣政府文化處提供
恆春鎮紅柴坑漁港「一生一世」。圖／屏東縣政府文化處提供

活動期間更有抽獎活動，將照片上傳至官方臉書，將有機會抽中價值萬元的幸福對戒。更在情人節當天於枋寮漁港舉辦晚會，邀請知名歌手演唱，共度浪漫情人節。

林邊鄉水利村漁港「粉紅泡泡」。圖／屏東縣政府文化處提供
林邊鄉水利村漁港「粉紅泡泡」。圖／屏東縣政府文化處提供

車城鄉後灣漁港「排灣情語」。圖／屏東縣政府文化處提供
車城鄉後灣漁港「排灣情語」。圖／屏東縣政府文化處提供

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