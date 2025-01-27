非洲大草原搬到花蓮！「富里稻草藝術季」邀您同遊草間動物迷蹤





你是否曾經幻想過，稻草不僅是農業的副產品，更能帶你穿越時空，踏入神秘的非洲大草原？去年12月24日正式開場，花蓮富里鄉農會為大家帶來了第六屆的稻草藝術季，並以「動物迷蹤—非洲大草原」為主題，將這一季的藝術品展覽打造成一場視覺與心靈的雙重饗宴。













非洲草原的生命力：稻草與藝術的奇妙結合





當你踏入富里鄉農會的稻草藝術季現場，眼前的每一件稻草藝術品都栩栩如生，彷彿能感受到非洲草原的生機與活力。來自社區居民、學校和藝術家的共同創作，將稻草這一原本樸實無華的農業材料，賦予了全新的生命。無論是雄偉的非洲大象、奔馳的獅子，還是悠閒的長頸鹿，這些動物作品仿佛在講述一段動人心弦的草原故事。遊客在這些作品中流連忘返，驚訝於這些稻草所隱藏的無限創意，無疑是一場視覺上的震撼。

















傳承與創新：富里鄉的藝術與農業奇蹟





富里鄉的稻草藝術季自創辦以來，已逐漸成為花蓮縣的觀光亮點，不僅吸引著大批遊客，也成功帶動了當地的觀光及農業發展。每年，富里鄉農會都會選擇一個主題，並與在地藝術家合作，將當地常見的稻草及竹子等材料轉化為藝術作品。這樣的創新不僅展現了富里農民的藝術才華，更成功地將農業廢棄物轉化為具備高價值的藝術品，推動了資源循環利用的綠色理念。













美麗的花海與音樂饗宴：雙重盛典迎接藝術季





富里鄉農會每年還會在稻草藝術季的園區內，精心播種各式各樣的花卉，並在藝術季開幕前數週形成美麗的花海。波斯菊、油菜花等色彩繽紛的花朵點綴在每一個角落，為遊客提供了一個視覺上的饗宴。當花海與稻草藝術品相互交織時，整個園區彷彿成為了一幅流動的美麗畫作。而開幕活動期間，還會有知名藝人和樂團的音樂表演，讓遊客在欣賞藝術的同時，也能沉浸在音樂的旋律中，享受一場視覺與聽覺的雙重盛宴。









順遊富里，享受音樂、美食與藝術的美好時光





不僅如此，稻草藝術季還結合了在地農特產品的推廣，讓遊客能品嚐到富里鄉的美味農產品。從新鮮的水果到手工製作的特色商品，這裡的一切都彷彿訴說著富里鄉的農業故事。這一季的稻草藝術不僅讓你領略到自然的魅力，還能在購買特色商品的同時，將富里鄉的農業與藝術帶回家。













【富里鄉稻草藝術季】

活動期間：2024年12月24日起至公告結束

活動地點：花蓮縣富里鄉農會旁花海景觀區（花蓮縣富里鄉9鄰東湖6號）





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