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宜蘭人等到了！超人氣「牛肉麵夯店」新店面回歸 免訂位就開吃 親民版「百元牛肉麵」到奢華級「A5和牛」都點得到

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖（網友陳立馨分享）及牛麵粉專
圖／摘自Google地圖（網友陳立馨分享）及牛麵粉專

宜蘭人激推「牛肉麵」回歸！在Google上擁有近1300則評論、平均4.5高分的「牛麵」新店面即將試營運，用餐空間更大，並改為現場候位形式，不少忠實顧客等到好消息後紛紛回應「我等很久了」、「不用訂位真不錯」。

圖／牛麵粉專
圖／牛麵粉專

圖／牛麵粉專
圖／牛麵粉專

宜蘭在地牛肉麵夯店「牛麵」遷址從羅東搬到五結鄉中正路一段上，將自1/15起至2/14試營運，店內空間更寬敞，採現場候位進店用餐，歡慶新店面開幕再加碼試營運期間出示Google五星評論，即贈可樂（zero／雪碧）或溏心蛋二擇一，還有專屬停車場提供給特地開車過來享用的朋友方便。

圖／摘自Google地圖（網友莊巧雯分享）
圖／摘自Google地圖（網友莊巧雯分享）

「牛麵」被網友評為充滿個性、新潮的牛肉麵店，從湯頭、牛肉部位到麵條都可自由選擇，依肉品有不同價位，像是親民版的百元板腱牛肉麵到奢華級1000元的日本A5和牛紐約客都點得到。除了經典的紅燒、番茄湯頭外，麻辣奶香湯頭也深受許多人推薦，搭配寬麵享用更是一絕，是會令饕客想回訪的必點品項。

圖／摘自Google地圖（網友陳立馨分享）
圖／摘自Google地圖（網友陳立馨分享）

牛麵

地址：宜蘭縣五結鄉中正路一段107號

試營運期間：2025/1/15～2/14

營業時間：11:30-15:00、17:00-20:30（週一公休、週二隔週休；營業資訊可見粉專）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/goodnood2020

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和牛 宜蘭美食 必點 牛肉麵

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