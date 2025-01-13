宜蘭近60年「鴨肉老字號」搬家了！不只有招牌鴨肉、布丁麵 還有逾50種配菜點滿桌 在地人推爆「這碗」不點會後悔

老饕抄筆記！原近羅東夜市的宜蘭老店「鴨肉送創始店」搬家了，能在更舒適的用餐環境中享用招牌「鴨肉」與人氣「布丁麵」，吃不夠還可加點各式各樣的可口配菜，在地人評價「煙燻鴨肉越嚼越香」、「相當在地的宜蘭味小吃」。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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創立於1968年的宜蘭知名老店「鴨肉送創始店」搬遷到位於冬山的新址，升級為更舒適的用餐環境與超大停車場。招牌煙燻鴨肉肉質不乾柴，外皮帶有白糖燻香味，沾著特調甜辣醬入口就是在地長紅多年的好味道；而外型有如布丁而得名的招牌「布丁麵」不僅麵條Q彈，搭配醬油膏、甜辣醬就是最經典的古早味。也有網友更推薦滷肉飯，口味香濃不死鹹，有讓人扒飯炫完一整碗的魔力。

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若想吃的更澎拜，鴨肉送也有提供肉類、魚類、蔬菜類及小菜等超過50種配菜，像是宜蘭古早味粉腸、醬油肝、鴨賞、鹹蛤，黑白切的鯊魚煙、空心豆干統統點得到，有宜蘭人分享「擺滿一桌的小菜，就像封存了50年的口味」，懷念古早味絕對不容錯過，筆記好新店址才不會撲空喔。

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廣興鴨肉送

地址：宜蘭縣冬山鄉廣興路322號

營業時間︰10:30-18:30（週三公休；休除夕、初一）

電話：03-9542481

備註：有大圓桌，廁所在戶外停車場

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