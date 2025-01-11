落羽松超美！宜蘭「十六崁落羽松秘境」與「茶梅隧道」2日遊剛剛好

花蓮被中央山脈與太平洋圍繞，具有壯麗的自然景觀。也因為與其他地方地勢的阻隔，使得這裡孕育出了深厚的人文底蘊。著名的太魯閣國家公園以峽谷與峭壁深深吸引的國內外的旅客；七星潭則以深邃迷人的湛藍同樣受到各地旅客們的歡迎。而近幾年來隨著文創產業的發展，使得花蓮的自然與文化結合地更為緊密，是親子旅遊，以及三五好友同遊的首選。儘管在 0403 震後，花蓮旅遊面臨嚴峻的考驗，但花蓮豐富的自然與人文資源，以及各式的在地美食，仍應該被更多的人看到！本篇文章幫您整理了在震後的花蓮，還有哪些景點可以感受這裡的自然生態？又有哪些新的人文景點能成為閒日午後的好去處呢？今天一次整理兩天一夜、交通方式、花蓮景點地圖、在地美食推薦，以及震後相關補助資訊給您，讓假日想逃離生活的您更有方向！

2025-01-02 11:00