落羽松超美！宜蘭「十六崁落羽松秘境」與「茶梅隧道」2日遊剛剛好
落羽松美翻了！宜蘭「十六崁民宿」以隱秘的落羽松湖畔景色吸引眾多旅人。包棟住宿的模式，讓每位住客都能獨享如油畫般的湖畔森林秘境。還可以安排距離民宿車程10分鐘的「茶梅隧道」，揪團來個2日遊吧。
宜蘭「十六崁民宿」內設有整片落地窗，住客可透過窗外一覽湖面與落羽松交織的美景。湖畔還提供獨木舟和SUP立槳體驗，讓旅人沉浸於水波蕩漾的愜意時光，完全拋下城市的繁忙。為維護住客的住宿品質，園區僅開放給住宿客人，確保旅人能享受最純粹的安靜度假時光。
而距離十六崁民宿僅約十分鐘車程的「茶梅隧道」，則是一處隱藏版自然步道。茶梅樹錯落成天然拱廊，形成靜謐幽美的步道場景。若有幸得到地主的允許進入步道拍攝，更能捕捉到茶梅隧道的自然之美。這裡不僅適合拍下夢幻照片，也是一處放鬆身心、享受自然氛圍的好地方，讓旅人感受宜蘭豐富的自然風貌。
從十六崁民宿的專屬落羽松美景到茶梅隧道的翠綠步道，這兩個景點結合了靜謐與自然的特色，是一次旅行中不可錯過的雙重享受。無論是住宿還是順遊，宜蘭的自然之美都能帶來滿滿的療癒感。
十六崁民宿
📍地址：宜蘭縣員山鄉大鬮路45-11號
茶梅隧道
📍座標：24.687141,121.721807
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