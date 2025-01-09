2025冬山舊河港燈節登場！5大主題燈區 解鎖絢麗夜間奇境





每到冬季，宜蘭縣冬山舊河港總會搖身一變，成為光影交錯的夢幻國度，【2025冬山舊河港燈節】便隨之華麗登場！今年以「綠境光灩」為主題，將自然景觀與光影藝術巧妙融合，打造一場視覺與心靈的雙重饗宴。從1月4日開幕至2月16日，活動將持續點亮宜蘭的冬夜，每天下午17點至晚間23點，讓遊客在絢麗光影中，感受冬山河獨特的靜謐與美好。





▲圖片來源：宜蘭縣冬山鄉觀光產業發展所





5大主題燈區：打造光影詩意的夜間畫卷





今年燈節的活動範圍從冬山車站廣場延伸至冬山河舊河道步道，串聯成一條光影步道，設置5大主題燈區，包括「花丘綻放」、「光影織夢」、「彩虹迷廊」、「煥彩花箏」以及「夢遊瓜棚列車」。每一區都以獨特的設計語言，訴說著不同的故事，讓人流連忘返。





▲圖片來源：宜蘭縣冬山鄉觀光產業發展所





其中最吸睛的莫不是「花丘綻放」了，以流暢的線條與對稱的結構，將花朵綻放的瞬間定格在夜空中，藍色與粉紅色的光影交織，宛如一幅動態的藝術畫卷，帶給人視覺上的極致享受。而「光影織夢」則以點陣光影技術打造長廊道，營造出一種如夢似幻的空間感，彷彿每走一步都進入另一個次元。





▲「花丘綻放」(圖片來源：宜蘭縣冬山鄉觀光產業發展所)





▲「光影織夢」(圖片來源：宜蘭縣冬山鄉觀光產業發展所)





必打卡熱點：彩虹迷廊與煥彩花箏





每年的燈節總少不了人氣打卡熱點，今年「彩虹迷廊」將再次掀起熱潮。彩色光拱門層層相連，彷彿走進一個流光溢彩的時光隧道，每一個角落都是完美的拍照背景。而「煥彩花箏」則將傳統風箏的輕盈與現代光影藝術完美結合，多層次的光影交錯在夜空中如花瓣般輕舞，為遊客呈現一場詩意盎然的夜間盛典。





▲「彩虹迷廊」(圖片來源：宜蘭縣冬山鄉觀光產業發展所)





▲「煥彩花箏」(圖片來源：宜蘭縣冬山鄉觀光產業發展所)





夢幻旅程：搭乘夢遊瓜棚列車





想要體驗一場奇幻的光影旅程嗎？「夢遊瓜棚列車」將是今年的重頭戲！這輛夢幻列車透著柔和的光芒，穿梭在星光點綴的軌道上，仿若進入一場童話冒險。車廂內外的燈光效果讓人彷彿置身於虛實交錯的時空隧道，無論大人或小孩，都能感受到滿滿的療癒感與驚喜。





▲「夢遊瓜棚列車」(圖片來源：宜蘭縣冬山鄉觀光產業發展所)





冬山舊河港燈節：點亮希望，共享美好時光





【2025冬山舊河港燈節】不僅是一場光影藝術的盛宴，更是一段與親朋好友共享美好時光的回憶旅程。在這片由光與影編織的世界裡，每一處角落都藏著驚喜與感動。趁著燈節的光芒尚未熄滅，邀請您一起走進冬山，讓心靈在燈光的擁抱中獲得滿滿的幸福與希望。





▲圖片來源：宜蘭縣冬山鄉觀光產業發展所





【2025冬山舊河港燈節】

活動時間：2025/1/4至2/16 （每天17:00-23:00點燈）

活動地點：冬山車站廣場至舊河道步道





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