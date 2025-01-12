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花蓮一日遊！冬季限定火烤餐桌部落饗宴，跟著縱谷線工作室體驗部落日常

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

每到冬天，我總期待能找個特別的方式，度過那冰冷卻又迷人的季節。這一次，我跟著縱谷線工作室的腳步，來到花蓮一日遊，走路太巴塱部落，享受一場溫暖又充滿人情味的火烤餐桌部落饗宴。如果你也想在寒冷的日子裡尋找一點熱騰騰的氛圍，保證這趟旅程會讓你回味無窮！

花蓮一日遊｜冬季限定行程 部落食事＿火烤餐桌

太巴塱部落走讀

圖 / ReadyGo
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這一段行程真的很特別！當地的族人導覽老師不只會介紹部落的歷史與故事，還會帶你穿梭小巷與田野，分享他們的日常生活點滴。走在太巴塱部落裡，純樸與寧靜氛圍讓人忍不住放慢腳步，好像能聽見土地與風低語。

圖 / ReadyGo
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傳統編織（藤編竹杯）

我超喜歡這個 DIY 體驗！導覽老師先說明黃藤在部落中的用途與意義，再一步步帶著我們親手編製。雖然開始時手忙腳亂，但看見自己編出竹杯雛形的瞬間，成就感爆棚，也更能體會原住民族人對自然資源的珍惜與運用，充滿智慧！

圖 / ReadyGo
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部落食事－火烤餐桌

重頭戲來啦！在冷冷的天氣圍著營火，一起烤肉、喝湯、聊天，這種氛圍在都市中難得一見。太巴塱部落冬季常升起營火，家人朋友圍成一圈，有時唱歌、有時說笑，還會用在地特色食材烹煮佳餚。

圖 / ReadyGo
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這次的火烤餐桌由太巴塱紅糯米生活館和旮麥麵包工作室聯合準備，滿桌菜色讓人驚喜不斷。其中帶有紅糯米香的湯品溫順好喝，烤到香酥的肉類抹上部落特製調味醬，咬下去肉汁四溢，暖意十足。再加上族人幽默的自彈自唱，讓人感受到冬天其實可以很熱鬧！

圖 / ReadyGo
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花蓮一日遊｜慢遊、動手、品嚐的三合一幸福感

這趟冬季行程，結合「慢遊」、「動手」與「品嚐」三個面向。走讀部落時，體驗人與土地的互動；在藤編竹杯 DIY 時，學習族人的編織文化；最後圍著營火吃美食，為整個旅程畫下完美句點。

圖 / ReadyGo
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很多時候去旅行容易匆匆趕行程、忽略了當地人文。這次在太巴塱部落感受到的，是部落的溫暖、人與自然的共生，以及對傳統文化的堅持。

為什麼一定要趁冬天去？

圖 / ReadyGo
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許多人以為冬天的花蓮只能看風景、吹海風，但其實太巴塱部落在冬季更有獨特魅力。圍著營火、聆聽族人故事、享用在地美食，再加上 DIY 藤編竹杯，整個行程充滿溫度與情感。家家戶戶升起的營火，讓村落氣氛溫馨無比；坐在火旁聽族人分享過去生活故事，更能深刻感受這片土地的精神。尤其縱谷線工作室冬季限定的活動內容，與夏季行程截然不同，非常值得再訪！

縱谷線工作室｜詳細營業資訊

地址：976 花蓮縣光復鄉中山路二段22巷8號

電話：0912-383-220

（建議提早電洽或於官網、粉專洽詢。活動與部落族人配合，名額與時間有限，請務必預約。）

交通方式

自行開車：花蓮縱谷路況不算複雜，但部分路段較窄，請留意安全。

大眾運輸：可先搭乘客運或火車至附近，再與工作室協調接駁事宜。

延伸閱讀>>2025 過年走春景點｜全台走春一日遊：北中南 9 條走春路線，打卡、祈福、美食一次滿足

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