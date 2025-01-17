台東最大休息站！ 南迴公路上的台東之門-大武之心南迴驛站.大鳥休憩區

台東縣推廣觀光旅遊，近年設置許多裝置藝術作品吸引遊客前往打卡。而在南迴公路往台東必經之路的大武，這兩年又陸續啟用了兩座休息站，其中大武之心南迴驛站是台東最大休息站，規模比擬高速公路上的中型服務區，除了飲食購物，在二樓的觀景台看海望山瞰漁港，景觀皆佳。

布魯特別喜歡大鳥休憩區，造型獨特的清水模多拱觀景台本身就是一處美景；而在觀景台上，不論是憑欄佇立或舒服的坐在休憩椅上，數著南迴線鐵道上的火車，望著中央山脈支稜緊挨著海岸，或看著在大鳥海灘上的後浪推前浪，都是一種放鬆與自在。

布魯便利貼

大武之心南迴驛站資訊

位置：台東縣大武鄉台9線420.5K處

營業時間：8:00~22:00

收費：觀景台免費參觀

交通資料：台9線420.5K轉入停車場，有大型車、小型車專用停車場、大型賣場、洗手間。

大鳥遊憩區資訊

位置：台東縣大武鄉台9線416K處

開放時間：全時

收費：免費

交通資料：台9線416K轉入停車場，有大型車、小型車停車場，小型賣場、洗手間。

大武之心南迴驛站

大武之心南迴驛站建造在台9省道邊，走南迴公路往台東，十分顯眼。

驛站二樓觀景台有很好的展望，本身也是一處美景，布魯強烈建議一定要上二樓走走。

二樓出入口的建築，台東縣觀光局的網頁上說是燈塔意象，布魯覺得更像是由大武向西望去高聳的中央山脈。

觀景台上裝置藝術作品。

觀景台上有一處船頭造型的瞭望台。

由船頭造型瞭望台上，是下瞰大武漁港最佳位置。

二樓建築的大片玻璃映照的天光雲影十分美妙。

驛站下方是賣場，類似高速公路的服務區，其中有一個吸睛的點是這支台9線420K路牌，諧音就是愛你。

大鳥休憩區

大鳥休憩區在台９線北上大鳥部落的對面。

在休憩區觀景台上看海看火車都好。

觀景台伸出的平台，可以下瞰大鳥海灘。

布魯很喜歡大鳥休憩區觀景台的設計，上下層都有巧思。

這個座位區堪稱整個觀景台最棒的位子，傍晚可以舒服的坐著看海看到飽。

觀景台南側的雙重拱門怎麼拍都美。感謝同行張大哥與小郭哥兩位超級麻豆贊助的帥氣身影。

觀景台南側可見整個大鳥海灘、大鳥溪出海口，以及台９省道與鐵道並行的美景。

順遊景點：金崙大橋頭

台9線北上過大麻里鄉金崙大橋後即左轉往村內約30公尺左右，有一處展望點，可以俯瞰鐵道6軌並列的金崙火車站，及整個金崙村景，又可以觀賞金崙大橋的英姿，是攝影者的祕境，車行經過大武鄉，布魯也很推在金崙大橋頭稍停欣賞美景。詳細圖文歡迎點閱：展望佳而且很容易到達的祕境--金崙大橋頭

大武之心南迴驛站

位置：台東縣大武鄉台9線420.5K處

營業時間：8:00~22:00

收費：觀景台免費參觀

交通資料：台9線420.5K轉入停車場，有大型車、小型車專用停車場、大型賣場、洗手間。

大鳥遊憩區

位置：台東縣大武鄉台9線416K處

開放時間：全時

收費：免費

交通資料：台9線416K轉入停車場，有大型車、小型車停車場，小型賣場、洗手間。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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