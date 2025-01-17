快訊

民眾黨主席補選之爭！蔡壁如截止前登記 將和黃國昌對決

尹錫悅致國民公開信曝光 稱「一切安好」在看守所裡常做這事

創新高！藍白聯手砍939億元總預算 文宣費統刪60%、水電費刪10%

台東最大休息站！ 南迴公路上的台東之門-大武之心南迴驛站.大鳥休憩區

當白雲飄進藍天／ 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

台東縣推廣觀光旅遊，近年設置許多裝置藝術作品吸引遊客前往打卡。而在南迴公路往台東必經之路的大武，這兩年又陸續啟用了兩座休息站，其中大武之心南迴驛站是台東最大休息站，規模比擬高速公路上的中型服務區，除了飲食購物，在二樓的觀景台看海望山瞰漁港，景觀皆佳。

布魯特別喜歡大鳥休憩區，造型獨特的清水模多拱觀景台本身就是一處美景；而在觀景台上，不論是憑欄佇立或舒服的坐在休憩椅上，數著南迴線鐵道上的火車，望著中央山脈支稜緊挨著海岸，或看著在大鳥海灘上的後浪推前浪，都是一種放鬆與自在。

布魯便利貼

大武之心南迴驛站資訊

位置：台東縣大武鄉台9線420.5K處

營業時間：8:00~22:00

收費：觀景台免費參觀

交通資料：台9線420.5K轉入停車場，有大型車、小型車專用停車場、大型賣場、洗手間。

大鳥遊憩區資訊

位置：台東縣大武鄉台9線416K處

開放時間：全時

收費：免費

交通資料：台9線416K轉入停車場，有大型車、小型車停車場，小型賣場、洗手間。

大武之心南迴驛站

大武之心南迴驛站建造在台9省道邊，走南迴公路往台東，十分顯眼。

驛站二樓觀景台有很好的展望，本身也是一處美景，布魯強烈建議一定要上二樓走走。

二樓出入口的建築，台東縣觀光局的網頁上說是燈塔意象，布魯覺得更像是由大武向西望去高聳的中央山脈。

觀景台上裝置藝術作品。

觀景台上有一處船頭造型的瞭望台。

由船頭造型瞭望台上，是下瞰大武漁港最佳位置。

二樓建築的大片玻璃映照的天光雲影十分美妙。

驛站下方是賣場，類似高速公路的服務區，其中有一個吸睛的點是這支台9線420K路牌，諧音就是愛你。

大鳥休憩區

大鳥休憩區在台９線北上大鳥部落的對面。

在休憩區觀景台上看海看火車都好。

觀景台伸出的平台，可以下瞰大鳥海灘。

布魯很喜歡大鳥休憩區觀景台的設計，上下層都有巧思。

這個座位區堪稱整個觀景台最棒的位子，傍晚可以舒服的坐著看海看到飽。

觀景台南側的雙重拱門怎麼拍都美。感謝同行張大哥與小郭哥兩位超級麻豆贊助的帥氣身影。

觀景台南側可見整個大鳥海灘、大鳥溪出海口，以及台９省道與鐵道並行的美景。

順遊景點：金崙大橋頭

台9線北上過大麻里鄉金崙大橋後即左轉往村內約30公尺左右，有一處展望點，可以俯瞰鐵道6軌並列的金崙火車站，及整個金崙村景，又可以觀賞金崙大橋的英姿，是攝影者的祕境，車行經過大武鄉，布魯也很推在金崙大橋頭稍停欣賞美景。詳細圖文歡迎點閱：展望佳而且很容易到達的祕境--金崙大橋頭

大武之心南迴驛站

位置：台東縣大武鄉台9線420.5K處

營業時間：8:00~22:00

收費：觀景台免費參觀

交通資料：台9線420.5K轉入停車場，有大型車、小型車專用停車場、大型賣場、洗手間。

大鳥遊憩區

位置：台東縣大武鄉台9線416K處

開放時間：全時

收費：免費

交通資料：台9線416K轉入停車場，有大型車、小型車停車場，小型賣場、洗手間。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公路 台東旅遊 美景 裝置藝術 觀光 賣場

udn走跳旅遊

追蹤

相關新聞

台東最大休息站！ 南迴公路上的台東之門-大武之心南迴驛站.大鳥休憩區

udn走跳旅遊／布魯 台東縣推廣觀光旅遊，近年設置許多裝置藝術作品吸引遊客前往打卡。而在南迴公路往台東必經之路的大武，這兩年又陸續啟用了兩座休息站，其中大武之心南迴驛站是台東最大休息站，規模比擬

宜蘭人等到了！超人氣「牛肉麵夯店」新店面回歸 免訂位就開吃 親民版「百元牛肉麵」到奢華級「A5和牛」都點得到

宜蘭人激推「牛肉麵」回歸！在Google上擁有近1300則評論、平均4.5高分的「牛麵」新店面即將試營運，用餐空間更大，...

宜蘭近60年「鴨肉老字號」搬家了！不只有招牌鴨肉、布丁麵 還有逾50種配菜點滿桌 在地人推爆「這碗」不點會後悔

抄筆記！原近羅東夜市的宜蘭老店「鴨肉送創始店」搬家了，能在更舒適的用餐環境中享用招牌「鴨肉」與人氣「布丁麵」，吃不夠...

花蓮一日遊！冬季限定火烤餐桌部落饗宴，跟著縱谷線工作室體驗部落日常

每到冬天，我總期待能找個特別的方式，度過那冰冷卻又迷人的季節。這一次，我跟著縱谷線工作室的腳步，來到花蓮一日遊，走路太巴塱部落，享受一場溫暖又充滿人情味的火烤餐桌部落饗宴。如果你也想在寒冷的日子裡尋找一點熱騰騰的氛圍，保證這趟旅程會讓你回味無窮！

開店2小時就完售！ 花蓮光復「高麗菜煎餅」隱藏巷弄裡的爆料小吃 晚來只能明天請早

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 「花蓮光復高麗菜煎餅」，隱藏巷弄裡的爆料小吃，開店2小時就完售 太晚來只能明天請早！之前是位在板橋三民路上華翠大橋旁，不久前才搬到松柏街的店面。 這天

落羽松超美！宜蘭「十六崁落羽松秘境」與「茶梅隧道」2日遊剛剛好

落羽松美翻了！宜蘭「十六崁民宿」以隱秘的落羽松湖畔景色吸引眾多旅人。包棟住宿的模式，讓每位住客都能獨享如油畫般的湖畔森林秘境。還可以安排距離民宿車程10分鐘的「茶梅隧道」，揪團來個2日遊吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。