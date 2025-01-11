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開店2小時就完售！ 花蓮光復「高麗菜煎餅」隱藏巷弄裡的爆料小吃 晚來只能明天請早

兔貝比的菲比尋嚐／ 文、圖／兔貝比的菲比尋嚐

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「花蓮光復高麗菜煎餅」，隱藏巷弄裡的爆料小吃，開店2小時就完售 太晚來只能明天請早！之前是位在板橋三民路上華翠大橋旁，不久前才搬到松柏街的店面。

這天來板橋不小心路過傳說中的排隊美食-花蓮高麗菜餅。想說既然來了，就跟著加入排隊的隊伍中，吃吃看爆料高麗菜餅是不是有這麼厲害！誰知前面的客人都10、20個的買，再加電話預訂的，結果沒想到一排就等了1個半小時才輪到我，真的是排到一個厭世呀！

現在已經改為每人限量購買10個，沒有電話預約唷！

花蓮光復高麗菜煎餅 位置

花蓮光復高麗菜煎餅，位在松柏街的巷子裡，搭乘捷運至江子翠站4號出口距離約5分鐘的腳程。

花蓮光復高麗菜煎餅-板橋店

電話：0965120089

地址：新北市板橋區松柏街1巷43號

營業時間：14:30-18:30 周一休

我3點多到，想說看起來沒有很長，應該不用排太久，結果不是憨人想得這麼簡單，我從白天等到天黑，因為這中間有人10、20個的買，另外電話預約的還沒算，後來排進來的都只能不好意思，已售完！

花蓮光復高麗菜煎餅 價格

花蓮光復高麗菜煎餅，每個40元，下午2點半開始營業至售完為止，也可以電話預約（但假日無接受預訂）

花蓮光復高麗菜煎餅，都是現包現煎，一個負責在包，一個負責在煎，兩個人手都沒停過，薄薄的麵皮，一直狂塞進高麗菜餡，塞好塞滿再包起來。

一個煎台只能煎13-14個高麗菜餅，所以碰到有客人買超過10片就要等下一輪了！

旁邊有辣椒及醬油包，可以自取。

花蓮光復高麗菜煎餅 品嚐

建議花蓮光復高麗菜煎餅，買到最好現吃，口感最好！我外帶回家高麗菜餅表皮變得比較濕潤了，就比較沒有酥脆的口感了，不然一定更好吃～

花蓮光復高麗菜煎餅外皮相當薄，剝開高麗菜都爆出來了！

內餡的高麗菜絲有拌入小蝦米、紅蘿蔔、蔥，份量十足，裡面的高麗菜超級清脆，而且水分也多，一口咬下滿口清甜，配上辣椒風味更佳，吃起來真的很銷魂耶，一顆40元無可挑剔了～

花蓮光復高麗菜煎餅-板橋店

電話：0965120089

地址：新北市板橋區松柏街1巷43號

營業時間：14:30-18:30 周一休

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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