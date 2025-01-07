隱身縱谷百年美人湯　萌寵喵星人陪泡湯超療癒

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

在縱谷通往東部海岸的公路起點不遠處，山野間，藏著百年溫泉鄉，全台獨有的「硫酸鹽氯化物泉」，富含多種礦物質，能夠深層浸潤肌膚，素有「美人湯」的美譽，讓安通溫泉名揚於外。





安通溫泉飯店 以情釀湯 傳承百年溫泉鄉

安通溫泉飯店是玉長公路起點的第一家旅館，始創於日治昭和五年（1930年），前身是日本警察廳招待所。國民政府來台後，被玉里鎮公所接收，當時缺乏經費而閒置，至民國63年，政府才轉賣給民間經營，當時正是由現今安通溫泉飯店主理人連祥淵的爺爺買下。檜木建造的日式老屋保存得相當完整，現已被文建會列為歷史建物。安通溫泉飯店大眾湯池設備種類繁多，共有13個功能不同的溫泉池，另有蒸氣室、岩盤浴、泡腳池、發呆亭、溫水氣泡按摩床、滑水道等，若幸運，泡湯時還能遇上五隻療癒系店貓作陪，更添樂趣！

▲常在SPA區出沒巡邏的小小咪（圖片提供：安通溫泉飯店）

此外，安通溫泉飯店重新整修原有的百年歷史建築，引進日本札幌山嵐拉麵，讓日式氛圍更加全面。拉麵口味分為白湯（豚骨原味湯頭）、赤湯（辣味豚骨湯頭）、海湯（魚介豚骨湯頭）及沾麵。白湯以豬骨熬煮數小時至乳白色，味道濃郁豐厚，是經典日式拉麵湯頭之一；海湯則將豚骨湯底與魚介高湯結合，更添鮮度與層次感。由於北海道天氣較冷，拉麵湯頭油脂豐厚，引進台灣後稍作改良，客人可自由選擇湯頭油量，麵體也多了「玉里麵」的選項，是屬於安通獨有的口味。日式老屋裡也推出浴衣租借服務，換上浴衣、泡湯、吃拉麵，彷若置身日本溫泉鄉。

DATA

安通溫泉飯店

地址：花蓮縣玉里鎮樂合里溫泉36號

電話：03-888-6108

時間：大眾溫泉08:00-22:00（戶外區請著泳衣泳帽）、私人湯屋08:00-21:00

消費：湯屋雙人房6,600+10%、頂樓私人湯屋2人1室90分鐘1,500元

山嵐拉麵－安通溫泉店

時間：11:30-14:00、16:30-19:30（每天限量60碗，售完為止，週一、週四公休）

消費：豐盛白湯330元、豐盛海湯370元。浴衣體驗：300元（60分鐘，含浴衣、腰封、木屐及2樣配件，精緻編髮加價50元）





山灣水月景觀溫泉會館 遠離喧囂 坐看風生水起

低度開發的花蓮安通溫泉區，屈指可數的溫泉會館各有特色，位於山腰上的「山灣水月」，海拔雖然不高，卻擁無敵景緻，遠方中央山脈3000公尺巨峰陡起，遠眺台灣脊樑玉山群峰，眼底秀姑巒溪在縱谷奔騰而過，山邊燈火輝煌的是縱谷迷人小鎮玉里，大紅客城鐵橋上列車呼嘯，清晨的山嵐隨燈火駐足於谷地，再隨日光蒸騰盤桓而上聚於峰頂，躺在山灣水月的溫泉池中，這一幕幕晨昏遞衍流淌而過。

山灣水月主理人潘月霞說，民宿的名稱是一家人共同構思，山路彎彎，湧泉豐沛，日月星辰長相陪伴之意。民宿的泉源也引自當地弱鹼性氯化物硫酸鹽泉，充滿礦物質的水質幾近透明，與空氣接觸一段時間後會氧化成乳白色，更增添了泡湯的樂趣，行家都懂，即便盛暑仍有人趨之若鶩。民宿旁有步道通往山下的安通溫泉區，林間步道往上還有一個小型的木造鳥居，通往景觀涼亭，泡湯賞景，快意人生。

DATA

山灣水月景觀溫泉會館

地址：花蓮縣玉里鎮樂合里溫泉41-8號

電話：03-888-3299

FB：山灣水月景觀溫泉會館

備註：訂房請於早上08:00後-晚間21:00前來電

消費：房價依人數、景觀不同，3,800元∼15,000元。VIP絕色景觀房平日13,500元，假日15,000元





安通野溪溫泉 擁抱自然山野原始泉湯

台灣身處歐亞板塊和菲律賓海板塊交界，板塊相互碰撞形成的造山運動，造就台灣壯闊的山脈地形，也帶來豐富的地熱資源，花蓮玉里的安通溫泉就是其一。從玉里出發沿著台30線往海岸山脈行駛，才進入山區，就看見安通溫泉的標誌，安通野溪溫泉露頭，就在安通溫泉飯店對面溪床，毗鄰公路，堪稱全台最容易到達的野溪溫泉。民眾在河畔用石頭築起一漥漥露天溫泉池，引沁涼溪水調和攝氏66度的溫泉原湯，享受野溪溫泉的悠閒愜意，溪畔也有當地鎮公所協助搭建的3座溫泉池供民眾泡湯。翠綠山谷環抱著野溪溫泉，悠遊其中盡享野趣與靜謐。

DATA

位置：花蓮縣玉里鎮樂合里溫泉37號安通溪





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