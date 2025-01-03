2025最新！震後花蓮還有哪裡可以玩？（下）　花蓮南區旅遊景點、美食、推薦交通一次看

花蓮縣南區｜必訪特色景點推薦！

花蓮縣南區的景點以壯麗的自然景觀和悠閒的氛圍著稱，這裡不僅蘊含自然與文化的交織魅力，更提供了多元的旅遊體驗，無論是愛好生態、歷史文化，或是純粹想放鬆心靈，都能在此找到屬於自己的美好時光！

花蓮玉里鎮｜漫山遍野的金色風情－赤柯山

圖片來源：Google Map

赤柯山是花蓮縣最著名的金針花景點之一，每年8月至9月是金針花的花季，整座山頭被金黃色的花海覆蓋，景色壯麗！除了欣賞花海，旅客還可以在山間小徑上漫步，感受清新的山間空氣。山上遍佈特色民宿與農家料理，包括金針湯和金針飯，是貼近自然、體驗在地風情的好選擇，非常適合作為親子花蓮旅遊的首選之地！此外，赤柯山的地勢較高，是俯瞰整個花東縱谷平原的絕佳地點，特別適合攝影愛好者來此為縱谷風光取景。

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安通溫泉位於海岸山脈的玉長公路上，距離玉里鎮約10至15分鐘的車程。安通溫泉是花蓮縣境內少數的高溫硫磺溫泉，水質清澈無味，具有舒緩疲勞和放鬆肌肉的效果。安通溫泉區內規劃完善且多家溫泉旅館林立。無論您是想享受豪華的溫泉度假，還是體驗當地風情的簡樸泡湯，都能最大程度地滿足需求。此外，這裡還還可以品嘗到特色日式拉麵「山嵐拉麵」，不妨到這裡享受山林間溫泉與美食的身心靈療癒吧！

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瓦拉米步道位於中央山脈東側，是八通關古道的一部分，也是玉山國家公園的一部分。這條步道以保存完好的自然生態著稱，沿途有原始森林、瀑布、溪流以及豐富的動植物資源。瓦拉米步道全長14公里，適合健行與生態觀察。要前往瓦拉米步道，可以從玉里鎮經南安方向的台30線前往，步道起點的吊橋是必拍的景點，而深入步道後，更能欣賞到大自然的純淨美景。步道的前段（約兩公里）坡度平緩，且地貌景觀豐富，是非常適合親子踏青的選擇之一。

花蓮瑞穗鄉｜親子旅遊的牧場首選－吉蒸牧場

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吉蒸牧場是瑞穗的特色景點，以奶牛養殖和鮮奶產品聞名。吉蒸牧場的「秀姑巒鮮乳」富有盛名，並有「鮮乳屆的LV」之稱！牧場內設有觀光區，旅客可以近距離觀察奶牛的生活，還能餵食小牛、鴕鳥等動物。牧場出產的鮮奶冰淇淋和乳酪是必試的特色美食，大力推薦給親子家庭出遊的您！吉蒸牧場鄰近秀姑巒溪泛舟中心，若您有考慮前往瑞穗泛舟，也可以前往吉蒸牧場享受在地優質的特色乳產品！

花蓮富里鄉｜花季限定的金色浪漫－六十石山

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六十石山是花蓮縣境內另一個著名的金針花景點，與赤柯山並稱為花東地區賞花的絕佳去處！每年金針花季期間，整座山彷彿披上了金黃色的外衣。六十石山除了有壯麗的花景外，還有多條簡單的登山步道，適合全家大小一起漫遊。此外，六十石山山上特色農莊與民宿林立，在這裡除了可以享受群山靜謐的風情，還能夠暢遊被金針花包圍的獨特氛圍，在花季期間這裡更是一房難求！而這裡也有在地特色的手作金針花乾和金針茶，也很適合作為伴手禮帶回家。

花蓮富里鄉｜酷似太魯閣峽谷的景緻－小天祥

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小天祥位於富里鄉，為海岸山脈中東富公路中的一段特色的峽谷地形，得名於其地貌與太魯閣的天祥相似。這裡擁有迷人的山谷與溪流景觀，是一處幽靜且未受太多開發的自然秘境。小天祥適合喜愛大自然的遊客，可以沿著步道探險，享受山間的清涼空氣。由於旅客較少，這裡也特別適合想要避開人群的旅客。但注意前往此處時，因為路幅較小，需要注意會車與落石等狀況，但這裡獨特且酷似太魯閣峽谷的風情絕對會讓您留下深刻的印象的！

花蓮富里鄉｜有機農村與特色泥火山－羅山遊憩區

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羅山遊憩區是一處融合自然生態與農業文化的景點，當地以有機農業聞名，與泥火山的特色地形景觀聞名。這裡過去曾有大面積的竹林，現在則加以修繕成一條竹山步道，適合散步、賞鳥或觀察植物，也衍生出了其他竹子特色的產品。羅山泥火山是園區的一大特色，泥火山為在地居民帶來了滷水，因此用這裡的滷水製作的手工豆腐也相當有名，是前往羅山必嚐的美食！此外這裡還有清澈見底的羅山瀑布，還有機農田可供旅客參觀，了解當地農業生產過程，是親子旅遊與生態教育的好地方！

花蓮豐濱鄉｜海蝕奇岩的特殊海景－石梯坪

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石梯坪是位於豐濱鄉的一處海岸地形景觀，以壯觀的海蝕平台和奇岩怪石而聞名。這裡的地質構造形成了天然的階梯狀地貌，與藍天碧海相映成趣，景色非常震撼。在這裡旅客可以沿著步道散步，探索各種有趣的岩石造型，還可以觀賞浪濤拍打岩石的壯觀景象。石梯坪也是觀星的理想地點，尤其在無光害的夜晚，星空令人驚嘆。

花蓮縣南區｜特色美食推薦！

花蓮瑞穗鄉｜綠精靈瑞穗鮮奶小火鍋

使用吉蒸牧場鮮乳熬煮的牛奶小火鍋，是最在地最純粹的好味道！距離瑞穗火車站（前站）近，是不可錯過的車站周遭美食！除此之外還有咖哩鍋、麻辣牛肉鍋，以及素食者友善的素食鍋等選項，焗烤類的餐點也非常好吃！是到瑞穗想要嘗試鮮奶料理的您絕對必訪的餐廳，注意有時假日人潮較多可以電話先確認及預約！

花蓮玉里鎮｜碧玲早餐店

隱身於玉里鎮傳統市場裡的古早味早餐店！古早味的煎蛋吐司三明治，以及熬煮的紅茶，再加上經濟實惠的價格，絕對是您來玉里旅遊時最佳的早餐選擇！

花蓮玉里鎮｜阿蓮麵店

來到玉里鎮絕對不能錯過品嚐道地玉里麵的機會！為您推薦在地人都去吃的阿蓮玉里麵，湯頭配上麵條的滋味搭配的恰恰好。此外，餛飩湯也是這裡不能錯過的。位於玉里鎮傳統市場附近，也距離玉里火車站不遠，是您不能錯過的特色美食！

花蓮玉里鎮｜臣佳立業餐酒館

想來吃好吃精緻的西餐餐食，絕對不能錯過「臣佳立業餐酒館」！店內的氛圍與佈置相當用心，除了可以享用到西式排餐，還可以選擇各式好吃的義大利麵，也能在舒適的氛圍中享受小酌的愜意。想為您的旅遊增添美食與心靈的放鬆，來這裡就對了！

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