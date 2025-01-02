2025最新！震後的花蓮還有哪裡可以玩？（上）　兩天一夜花蓮、花蓮北區景點與各式補助攻略

最新！花蓮兩天一夜行程可以怎麼排？

花蓮兩天一夜最佳行程推薦！#1

Day 1：七星潭－魚刺人雞蛋糕咖啡館＆康樂海灘－花蓮文創產業園區－又一村文創－東大門夜市

Day 2：慶修院－台糖花蓮觀光糖廠－林田山林業文化園區－鯉魚潭騎車－賦歸

花蓮兩天一夜最佳行程推薦！#2

Day 1：七星潭－新城市區散策－松園別館－將軍府 1936－東大門夜市

Day 2：搭乘賞鯨船乘風破浪－香榭大道散策－花蓮文創產業園區－又一村文創－賦歸

現在要如何前往花蓮呢？交通方式一次看！

｜交通方式－火車

台鐵東部幹線貫穿花東縱谷，從台北搭乘台鐵前往花蓮，過往僅需兩小時即可以抵達，但由於 0403 震後蘇花路廊的鐵道受損，導致行駛時間可能會比原先的兩小時再為拉長一點。而若要前往花蓮縣境內縱谷沿線的鄉鎮，來一段鄉間風情之旅，搭乘台鐵前往也是一個好選擇。若沒有購買到火車票，也可以選擇至客運公司櫃台購買「聯運票」，聯運票指的是客運轉乘火車的方式。

｜交通方式－飛機

搭乘飛機為抵達花蓮最為快速的交通方式，目前於台北松山機場，以及高雄小港機場都有班機直飛花蓮。飛行時間不到一小時就可抵達，但相對來說費用較高，且花蓮機場的位置距離市區較遠，若要選擇此交通方式，建議也要將往返機場與市區間的交通方式與時間一同考量。

｜交通方式－客運

過往曾有台北往返花蓮的客運班次，但因 0403 震後蘇花路廊狀況不佳，使得北花客運目前是停駛中的狀態。而若是要搭乘客運前往花蓮縣境內的各景點，可以選擇「台灣好行」觀光客運，雖然每日行駛的班次不多，但東海岸以及縱谷沿線都有路線可前往。目前為了振興震後觀光，至今年年底為止（113年12月31日止）持電子票證（含行動支付）享免費優惠。

｜交通方式－自駕／包車

目前由於震後蘇花路廊的路況不穩，以開車的形式前往花蓮可能會需要考量時間上的成本。因此建議您可以其他大眾交通運輸工具先抵達花蓮，再選擇以開車的方式，前往花蓮境內的各景點。而無論是自駕還是選擇包車服務，都能夠讓您的花蓮之旅更加方便！除了省去等車與轉乘麻煩，也不用擔心與掛懷客運的班次時間而玩的匆匆忙忙。

由於花蓮境內的景點之間距離較遠，若您想要一次走訪多個景點，包車服務是一個更便捷的選擇！包車服務能夠依據您們的旅程喜好，讓司機直接帶著您們前往，省去自駕規劃的麻煩，以及路況不熟的問題；亦可以讓專人為您們規劃行程，並提供專業的建議，使得路線更加順暢，提升旅程的舒適度與便利性，並讓您更能專注於體驗旅行的當下，省去不必要的擔憂與心力。

2025 花蓮新去處！景點推薦

花蓮｜山海一線的相映壯景｜七星潭

圖片來源：花蓮觀光資訊網

七星潭位於花蓮市北側，以其獨特的卵石海灘與清澈的藍海聞名，是欣賞日出與星空的絕佳地點。這裡擁有寧靜的氛圍，適合騎自行車或漫步，沿著海岸步道可以欣賞海天一色的景致。當地沿岸海底地形高低落差極大，因而禁止戲水。但可感受浪花拍岸的震撼，也可以堆一下可愛的石頭塔來祈求好運，是拍照及放鬆的好選擇。

花蓮｜純粹寧靜的秘境海景｜康樂泊區／康樂海灘

圖片來源：Google Map

康樂泊區位於七星潭以北不遠處。這裡與七星潭一樣擁有鵝卵石海灘、月牙形海灣，以及同樣深邃的深藍色海水。相較於七星潭海岸，這裡更多了一份寧靜與愜意。在清晨時分，這裡是東昌定置漁場，能夠看到漁獲卸載的景象；在午後時分，康樂泊區與入口處的魚刺人雞蛋糕咖啡館，形成了午後靜謐的風情。下次拜訪花蓮時，不妨拜訪一下這個寧靜的海岸，再來個點心與下午茶，是再愜意不過的行程了！

花蓮｜群山環繞的靜謐湖景｜鯉魚潭

圖片來源：花東縱谷國家風景區官網

鯉魚潭是花蓮最大的內陸湖泊，四周環山，湖面如鏡，是一個避暑與休閒的好去處。可租用腳踏車或腳踏船環湖，一覽其湖上風光。湖畔設有露營區及親子遊樂場，是家庭旅行的理想地點。此外，清晨的薄霧與傍晚的夕陽為這裡增添了詩意，也是攝影愛好者的最愛。

花蓮｜舊時產業的歷史園區｜林田山林業文創園區

圖片來源：花蓮觀光資訊網

林田山林業文化園區被譽為「小九份」，過去是花蓮林業的重鎮。園區內保存完整的日治宿舍群與伐木設備，完整重現了台灣林業興盛時期的歷史與文化。漫步於林蔭道上，參觀博物館、宿舍群或木工體驗區，一同體驗走入林業歷史與當地居民生活故事的感覺吧！

花蓮｜日治色彩的歷史古蹟｜慶修院

圖片來源：花東縱谷國家風景區官網

日治時期建立的佛教寺院，原名為真言宗吉野布教所，是目前台灣現存最完整的日式寺院，亦為國家三級古蹟。整修後建築風格結合日式與傳統禪宗特色，寺院庭園景觀典雅寧靜，是放鬆心靈的好地方。院內仍保存許多的珍貴文物並展出，也提供餐飲與浴衣體驗，讓人可以感受濃濃的江戶文化風格。

花蓮｜復古十足的製糖工廠｜花蓮觀光糖廠

圖片來源：花蓮觀光資訊網

位於光復鄉的觀光糖廠，是舊糖廠改建而成的旅遊景點，展示台灣製糖工業的歷史與發展。糖廠內的冰品是遊客最期待的特色之一，手工製作的冰棒口感純正，融合在地風味。此外，場內還有舊時糖業的展示館，也有提供日式木造宿舍供住宿使用，適合親子與文青旅行。

花蓮｜質感文創的市集村落｜又一村文創園區

圖片來源：又一村文創園區臉書

前身為歷史悠久的菸酒公賣局宿舍，近年來翻修後文創業者進駐，成為花蓮文創與懷舊景點的新去處！各式特色的鹹食、甜點與咖啡廳，以及文創小店散落於建築群中。下午可以漫步於質感與文藝中，晚上點燈後則別有另一風情，不管什麼時候來都能夠感受到濃濃的在地人文特色呢！

花蓮｜昭和風格的歷史聚落｜將軍府1936

圖片來源：花蓮縣政府官網

將軍府過去曾是日治時期的軍事宿舍，二戰之後則成為國軍眷舍。建築群採木造黑瓦，具有和洋折衷的特色，而在這些木造的宿舍群中有一棟為縣定古蹟，後經花蓮縣政府的文化資產修復之後，為兼具現在與年代感，將此命名為「將軍府1936園區」。其中縣定古蹟位於建築群的中央，園區內還有防空洞的保存，相當具有歷史文化的價值。而在今年四月重新開放之後，更是進駐了許多店家，充分地將歷史底蘊與在地特色做結合，是閒閒時刻的好去處！

在地花蓮美食推薦

花蓮｜融入在地的特色拉麵｜定置漁場三代目

將花蓮在地特色的海鮮融入拉麵等日式風格的料理中，除了可以品嚐日式料理，還可以吃到在地新鮮海產的美味！

花蓮｜簡單樸實的古早美味｜飯人小吃店 - Riceman

傳統風味的豬油拌飯、滷肉飯，以及蔥油雞飯，配上店內懷舊風格的裝潢，完全是物美價廉的美味代表！

花蓮｜秘境巷弄的優質可頌｜找到了可頌小売所

隱身在花蓮女中對面的民宅巷弄內，開門時間一到人潮往往絡繹不絕。除了酥脆的蒙太古可頌之外，還有用不同季節限定的水果妝點的繽紛可頌，是美觀又好吃的絕贊甜點！

振興震後觀光補助資訊一覽

1. 住宿補助：

- 國人自由行旅客：每晚補助 1,000 元，第二晚最多再補助 1,500 元。至 2024 年 12 月底前每人每月可申請一次。

- 外國自由行旅客：於活動時間至國際訂房平台預定花蓮合法旅宿及體驗活動，最高享 60 美金之補助。

交通優惠：台灣好行巴士六條路線持電子票證（或行動支付）免費搭乘，路線範圍涵蓋東海岸及花蓮周邊。目前2025元旦的台灣好行花蓮路線仍維持免費，以及台灣觀巴路線一折的優惠！

2. 農粉幣與文化幣：

- 文化幣：16 至 22 歲青年可領 1200 點文化幣，用於花蓮縣藝文消費。

- 農粉幣：於花蓮縣轄境內開啟手機定位後，進入農粉幣會員中心，點擊「兌換花蓮振興農粉幣」即可兌換 250 元，適用特色農產品購買。

＞＞＞ 2025年度是否會延續觀光補助目前尚未確定！但現有的補助優惠有效期限多至今年年底為止！前往花蓮旅遊時如欲使用補助，請確認當前的使用資訊後再決定！

延伸閱讀:2025最新！震後的花蓮還有哪裡可以玩？（上）｜兩天一夜花蓮、花蓮北區景點與各式補助攻略！

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