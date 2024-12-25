麵包撕開藏驚喜！ 宜蘭歐風小餐館「法式麵包雞」聖誕大餐必嚐 3款酥脆可頌超吸睛、人氣草莓乳酪麵包想吃要趁早

不可思議，麵包裡竟藏著一隻雞！ 鄰近礁溪轉運站的「奶油麵包 礁溪旗艦店」，是一間結合麵包烘培坊及西式餐點的美食餐廳，慶祝四周年及聖誕節到來，推出全新的「法式香料麵包雞」，與爐烤蔬菜、湯品飲品及甜點等，組合成超應景的聖誕大餐，參加指定活動，還有機會一路吃到2025年哦！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

打造南法鄉村風的氛圍的「奶油麵包 礁溪旗艦店」，一進入藍色大門是烘培坊，一旁還有挑高設計的餐廳，整面落地窗、加上歐洲古董家具布置，人們可在這裡享用早午餐及下午茶，瞬間彷彿置身於歐洲小餐館中。

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繼去年推出比臉大的「巨無霸可頌」之後，今年則推出超驚豔的聖誕大餐「法式香料麵包雞」，嚴選宜蘭3.5斤放山雞，用義式香料醃36小時，搭配主廚特製辣醬，放入自製的酵母酸種麵包中，加入蔬菜及義式香料，烤出酥脆表皮，麵包吸滿雞汁，肉質軟嫩的法式香雞，香氣令人難忘！

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超應景的「法式香料麵包雞」四人套餐，價格2280元，包含法式香料麵包雞，附爐烤蔬菜、湯品或飲品任選4杯、經典檸檬塔、爵士生巧塔組合，需得提前3天預訂，目前供應至跨年後，一路可吃到2025年。

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今年一定要追的還有，聖誕節限定版「聖誕樹可頌」內餡有東方美人及草莓卡士達兩種口味；喜歡更酥脆的口感，快來試試「霜淇淋可頌」搭配香草冰淇淋及加上榛果巧克力餅乾，超級好吃！

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來這不能錯過的還有，礁溪超人氣伴手禮「九宮格奶油麵包」，使用日本製粉、法國AOP發酵奶油、宜蘭放牧蛋、吉蒸牧場純鮮乳，最後灑上蒙古天外天鹽，不加水36小時低溫發酵烘焙，淡淡奶油香忍不住一口接一口，現在還有冬季限定口味「草莓乳酪奶油麵包」，一人限購兩盒，每日10:00出爐沒多久就搶光，想吃早點來。

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奶油麵包礁溪旗艦店慶祝四周年優惠，即日起至2025/01/19，凡Google評論、FB或IG打卡，送奶油麵包一人一顆；還可參加部落客宜蘭ㄚ欣指定貼文FB、IG留言活動，將抽出共10位幸運者享用法式香料麵包四人套餐，兌換期限可至2025/02/24止。

【奶油麵包 礁溪旗艦店】

電話︰03-9870020 無接受訂位(麵包雞除外)

營業時間︰10:00~17:30

地址︰宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段35號(轉運站步行3分鐘)

※內用每人基本消費為一杯飲品、用餐時間為90分鐘