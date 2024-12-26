礁溪溫泉小旅行　打卡全台最大貨櫃建築、萌貓陪坐下午茶

【圖／文：行遍天下】

作為台灣少有的平地溫泉，礁溪以其交通便利性與無色無味的細膩泉質，榮登行程規劃平台Funliday熱門下載旅遊行程前三名，就讓我們跟隨在地人的腳步一起來探索這個美麗的溫泉鄉吧！





礁溪溫泉公園 拍幾米兔毛毛兔 泡暖暖足湯

礁溪溫泉公園前身是日治時期的「圓山公園」，在此闢建公共浴場，百年後的今日，這裡仍是遊客休閒泡湯的好去處，園內有礁溪轉運站旅遊服務中心、咖啡攤位、按摩服務、免費足湯及森林風呂裸湯，與知名繪本作家幾米合作的毛毛兔藝術造景，更讓人忍不住瘋狂合拍，彷彿走進童話故事中，一起玩翹翹板的、一起觀察樹梢的、一起放鬆泡湯的，看上去療癒又好拍，遊客不妨自備小毛巾，泡個暖呼呼的足湯，或點杯咖啡小憩，綠意盡收眼底。

DATA

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路16號

電話：03-9876416





礁溪湯圍溝重口味溫泉魚 天然去角質 體驗水中足底按摩

湯圍溝公園旁的重口味溫泉魚，一票可泡滿12座泡腳池，水中魚類有大有小，但帶來的「酥麻」感卻不能用體型區分，比如錦鯉被店家笑稱是「無齒之魚」，被歸類在怕癢適應區，沒有去角質效果，適合用來拍照；台灣鯛嘴巴圓，去角質效果好，店家強調，魚通常是先聞味道再吃，腳剛下水味時道最重，也是大魚的最愛。若想去角質，建議從大魚泡到小魚，尤其喜歡重口味的，可以試試三年以上的台灣鯛，啃吸刮通通來！切記體驗別超過5分鐘，以免刮傷。

DATA

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路23號

電話：0985-197-664

FB：YiLan.Dr.Fish

時間：09:00-22:00，週末至23:00

消費：成人80元，12歲以下兒童60元，4歲以下免費





萬記商行 喵咖啡佐下午茶萌樣爆擊心臟

寵物友善咖啡廳「萬記商行The One’s Shop」本身也是間貓咪咖啡，店內飼養著7隻可愛的貓星人，個性各有不同，比如活潑的豆腐弟弟和奶酪就經常追逐嬉鬧；個性呆萌人人好的椪糖則經常偷跑出店外，被店家笑稱是最欠罵的一員。因為貓咪在店內可以自由活動，店家也提醒來消費的顧客：貓會上桌、調皮玩耍及掉毛，請多包容。用餐時間限90分鐘，必點餐飲有可愛貓咪拉花的熱拿鐵咖啡，甜點由主人家親手製作，水豚米蘇蛋糕有著類似提拉米蘇的風味，值得一試。

DATA

地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路266之3號

電話：0912-294-676

FB：萬記商行

時間：10:30-17:00

消費：每人低消100元，原味拿鐵170元、水豚米蘇120元





礁溪老爺酒店 經典湯宿換新裝 打造VIP空間

2024年礁溪老爺酒店換新裝迎客，全館中央空調、汙廢水設備更新之外，全室內更採用了無毒塗料「漆喰-藝蠣天然礦物塗料S-491」，具備天然抑菌調溼功能，且聞不到一絲油漆味。客房空間配色根據樓層不同，賦予日系低彩度色調，用品也多所升級，比如50吋液晶電視、子母床、獨立筒沙發、手搖磨豆器搭配衣索比亞原生種咖啡豆等。特別全新打造的VIP空間「茶寮清泉」，凡入住過11次後即可免費使用，除了精緻蛋糕、台式餐點、西點輕食、氣泡飲外，另有現點現沖的「專人侍茶」服務，專寵老顧客。

DATA

地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號

電話：03-988-6288

網址：www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/chiaohsi

消費：2025農曆春節假期住房專案一泊二食、享蛇年應景料理及限定活動每房19,000元+10%起





龍潭湖風景區 湖濱散策 拍純白貨櫃屋

礁溪龍潭湖舊稱「大埤」，也被叫做「大陂湖」，三面環山、風景秀美，從前就是「蘭陽十二景」之一，於1986年公告為「龍潭湖風景特定區」。過外頭崗哨進入園區，裡頭規劃了龍潭湖生態教室、龍潭湖畔悠活園區、環湖步道等區域，其中由知名建築師設計、由80組貨櫃打造的白色貨櫃屋群，是全台最大的貨櫃建築，近期成為網紅打卡熱點。環湖步道全長2.8公里，環境清幽，不但能欣賞湖光山色，塘間還有水鳥、夜鷺棲居，是觀察鳥類生態的好去處。

DATA

地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路151/155號

時間：08:00-17:00





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」