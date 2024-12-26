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礁溪溫泉小旅行　打卡全台最大貨櫃建築、萌貓陪坐下午茶

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

作為台灣少有的平地溫泉礁溪以其交通便利性與無色無味的細膩泉質，榮登行程規劃平台Funliday熱門下載旅遊行程前三名，就讓我們跟隨在地人的腳步一起來探索這個美麗的溫泉鄉吧！

　

礁溪溫泉公園　拍幾米兔毛毛兔 泡暖暖足湯

礁溪溫泉公園前身是日治時期的「圓山公園」，在此闢建公共浴場，百年後的今日，這裡仍是遊客休閒泡湯的好去處，園內有礁溪轉運站旅遊服務中心、咖啡攤位、按摩服務、免費足湯及森林風呂裸湯，與知名繪本作家幾米合作的毛毛兔藝術造景，更讓人忍不住瘋狂合拍，彷彿走進童話故事中，一起玩翹翹板的、一起觀察樹梢的、一起放鬆泡湯的，看上去療癒又好拍，遊客不妨自備小毛巾，泡個暖呼呼的足湯，或點杯咖啡小憩，綠意盡收眼底。

DATA

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路16號

電話：03-9876416

　

礁溪湯圍溝重口味溫泉魚　天然去角質 體驗水中足底按摩

湯圍溝公園旁的重口味溫泉魚，一票可泡滿12座泡腳池，水中魚類有大有小，但帶來的「酥麻」感卻不能用體型區分，比如錦鯉被店家笑稱是「無齒之魚」，被歸類在怕癢適應區，沒有去角質效果，適合用來拍照；台灣鯛嘴巴圓，去角質效果好，店家強調，魚通常是先聞味道再吃，腳剛下水味時道最重，也是大魚的最愛。若想去角質，建議從大魚泡到小魚，尤其喜歡重口味的，可以試試三年以上的台灣鯛，啃吸刮通通來！切記體驗別超過5分鐘，以免刮傷。

DATA

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路23號

電話：0985-197-664

FB：YiLan.Dr.Fish

時間：09:00-22:00，週末至23:00

消費：成人80元，12歲以下兒童60元，4歲以下免費

　

萬記商行　喵咖啡佐下午茶萌樣爆擊心臟

寵物友善咖啡廳「萬記商行The One’s Shop」本身也是間貓咪咖啡，店內飼養著7隻可愛的貓星人，個性各有不同，比如活潑的豆腐弟弟和奶酪就經常追逐嬉鬧；個性呆萌人人好的椪糖則經常偷跑出店外，被店家笑稱是最欠罵的一員。因為貓咪在店內可以自由活動，店家也提醒來消費的顧客：貓會上桌、調皮玩耍及掉毛，請多包容。用餐時間限90分鐘，必點餐飲有可愛貓咪拉花的熱拿鐵咖啡，甜點由主人家親手製作，水豚米蘇蛋糕有著類似提拉米蘇的風味，值得一試。

DATA

地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路266之3號

電話：0912-294-676

FB：萬記商行

時間：10:30-17:00

消費：每人低消100元，原味拿鐵170元、水豚米蘇120元

　

礁溪老爺酒店　經典湯宿換新裝 打造VIP空間

2024年礁溪老爺酒店換新裝迎客，全館中央空調、汙廢水設備更新之外，全室內更採用了無毒塗料「漆喰-藝蠣天然礦物塗料S-491」，具備天然抑菌調溼功能，且聞不到一絲油漆味。客房空間配色根據樓層不同，賦予日系低彩度色調，用品也多所升級，比如50吋液晶電視、子母床、獨立筒沙發、手搖磨豆器搭配衣索比亞原生種咖啡豆等。特別全新打造的VIP空間「茶寮清泉」，凡入住過11次後即可免費使用，除了精緻蛋糕、台式餐點、西點輕食、氣泡飲外，另有現點現沖的「專人侍茶」服務，專寵老顧客。

DATA

地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號

電話：03-988-6288

網址：www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/chiaohsi

消費：2025農曆春節假期住房專案一泊二食、享蛇年應景料理及限定活動每房19,000元+10%起

　

龍潭湖風景區　湖濱散策 拍純白貨櫃屋

礁溪龍潭湖舊稱「大埤」，也被叫做「大陂湖」，三面環山、風景秀美，從前就是「蘭陽十二景」之一，於1986年公告為「龍潭湖風景特定區」。過外頭崗哨進入園區，裡頭規劃了龍潭湖生態教室、龍潭湖畔悠活園區、環湖步道等區域，其中由知名建築師設計、由80組貨櫃打造的白色貨櫃屋群，是全台最大的貨櫃建築，近期成為網紅打卡熱點。環湖步道全長2.8公里，環境清幽，不但能欣賞湖光山色，塘間還有水鳥、夜鷺棲居，是觀察鳥類生態的好去處。

DATA

地址：宜蘭縣礁溪鄉漳福路151/155號

時間：08:00-17:00

　

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