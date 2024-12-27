宜蘭最新親子旅遊！ 員山「頭等倉Heads Up」最強室內雨備景點推薦 四大關卡11個小遊戲隨你玩

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宜蘭親子景點推薦/宜蘭室內景點推薦

宜蘭最新親子景點就是這個超好玩的♥頭等倉Heads Up♥，光聽名字還以為是什麼航空知識館。不不不！！來這裡可是要從頭到腳都要很認真努力才能闖關成功的超歡樂景點，四大關卡11個小遊戲顛覆你對玩遊戲的想像力，就跟綜藝節目一樣的新奇關卡玩到欲罷不能，冬天來這裡包準你玩到滿身汗完全不怕寒流來啦！！！

♥頭等倉Heads Up♥位於宜蘭員山鄉，從宜蘭轉運站過來不遠，開車的朋友也有提供免費停車場可以停。

下車時覺得這個地點有點熟悉～原來是之前的菓風小舖。

在這麼美的環境玩遊戲感覺也太浪漫，哈哈哈。

來這裡玩記得要自備現金，門票請直接在售票機購買，一旁會播放影片告訴你玩遊戲的注意事項 ，看完之後就會知道等等進去要怎麼玩啦！！

除了門票之外還會有$100的購物金，這是在最後的紀念品商店可以折抵的喔！

買完票之後就可以準備入場！！左手邊提供置物櫃～不重要的東西可以先放在這邊，不然進去之後大包小包的很難闖關啦～

♥頭等倉Heads Up♥的遊玩品質很好，不會一次放太多人進場，這樣玩起來才盡興。提醒大家若是想避開人潮就還是一早來報到最適合囉！！就連等候區都這麼美是不是太犯規！！

然後這邊還有個地頭鼠愛深蹲～也就是真人版的打地鼠遊戲。媽媽我平常都是不打小孩的～這邊剛好可以趁機洩憤一下？哈哈哈。

♥頭等倉Heads Up♥擁有四大VIP關卡11個小遊戲，其中VIP關卡都只能玩一次～其他十個小遊戲則是無限暢玩。所有的遊戲都有個共通點，就是都要用到"頭"，不管是你的項上人頭，還是手指頭腳趾頭鼻頭額頭，只要是頭都可以拿來過關啦，哈哈哈。

另外入口處也有提供浴帽～注重衛生問題的話也可以索取戴在頭上喔！

第一個VIP關卡是一拳超人，可以直接赤手空拳也可以戴上拳擊手套。

挑戰一次打飛兩塊黃色積木，但達摩頭不能掉下來。

必須說這個真的超級難的阿～球哥挑戰了好幾次打到手都軟了都沒成功，哈哈哈。

媽媽當然也不可能挑戰成功～不過擺出帥帥POSE拍照是一定要的！！

第二個VIP關卡是大腳工程師，在這邊要用到的就是腳趾頭啦！！！穿上浩克拖鞋～在限定時間內要用腳指頭把磚塊疊高高。

這關很考驗腰力和腿力，老木我當然是直接交給球哥挑戰就好，沒想到他的身體柔軟度整個很好耶~超級靈活的！！

第三個VIP關卡是首門員，這關就是要看看你的頭夠不夠給力了，戴上特製的接球帽之後看你能接到幾顆發球機發出來的球。

但玩的時候要注意安全小心別撞到隔壁的人啦～必須說這個也是超耗體力的！！

要跳得快狠準才有辦法接住球。

咱家球哥可是很厲害的接了兩顆球耶～媽媽表示讚嘆。

第四個VIP關卡是維京人的成年禮，也就是真人版電流急急棒啦！！重點這個電流急急棒是要用頭頂著鍋子向前走。

不僅要顧你的頭還要顧兩邊的棒子有沒有碰到鐵桿，一碰到桿子就警報聲大響好刺激。

實際玩下來發現完全就是要眼觀四方耳聽八方～真的沒那麼容易，不過第一次體驗這種人體電流急急棒還是非常好玩呢！！！

接下來就是任君玩到飽的小遊戲關卡啦！！上方都會有螢幕可以看遊戲說明。

酥麻章魚哥

這是整個館內最簡單的關卡了，拿起頭部按摩器在頭上按摩一下就過關。

嗯～這個不只小孩就連大人都很喜歡呢！！

天線寶寶的秘密

戴上天線寶寶的髮箍之後要用頭上天線的部分來傳球，看似簡單但其實不是很容易～

咱們母子倆光是傳顆球就玩的滿神大汗，然後這關我覺得很適合情侶一起玩耶，哈哈哈(笑)。

恐龍食人魚

這關很好玩～要在時間內看誰可以在手上夾最多的恐龍，不只十根手指頭還可以夾在恐龍尾巴上。

發現球哥的手指頭整個很靈活，咱們母子倆PK了好幾次~我每次都輸他阿！

燈籠魚密碼

這也是要用到頭的關卡～戴上有乒乓球的頭套，敲出愛的鼓勵的節奏。

身為多年爵士鼓鼓手的球哥當然一次通過，這節奏感不是蓋的～除了手，就連頭都很會耶，哈哈哈哈。

七彩大髮師

把彩色彈簧放在頭上~往下彈之後再回彈完美接住。

工作人員講得很簡單～根本超級難，球哥試了好幾次才成功～記得蹲低一點成功機率比較大喔！

指尖金斗雲

用手指頭來操控迷你滑板，路途中還真的有縮小版的障礙坡道和階梯。

看你能不能用最短的時間抵達終點。

這關球哥玩了好幾輪玩到不想離開～真的很有趣呢！！

賭神學不會

沒想到連籌碼都可以拿來當作遊戲的一部分。

用手指操控籌碼下樓梯，一次只能一階，超過就得重來。

這個必須要很小心控制力道不然很容易一次衝兩格～就連球哥都覺得很困難。真心佩服想出這些遊戲的人，實在是創意無限啦！

頭頭是到

要在20秒內用頭槌Enter鍵看誰按得比較多下。

這關真的是玩到我頭昏眼花～不過小孩們肯定都非常喜歡啦！！！

我的鼻較厲害

前面用了手指頭腳指頭～這關要用鼻頭啦！！！

拿起小象的鼻子勾起圈圈。

這個不難，但是會不小心擠出雙下巴，哈哈。若要幫另一半拍照要小心點嘿～

羅納多的絕殺

用頭槌讓沙包轉到就算過關。

兩人一組還可以玩剪刀石頭布看誰打到最多的沙包，小朋友不夠高的話也可以用手就好。

看到這邊，是不是完全可以理解我說的，冬天來玩這個根本不怕寒流。

蹦蹦跳跳一輪全身都冒汗啦！！！

所有的遊戲都玩完之後，當然別錯過來買伴手禮的機會。

購買門票的時候就會有附一張100元折價券。

看你是要買桌遊或是積木全都有。

咱家球哥就很快樂的帶了兩組桌遊回家繼續和媽媽PK。

老木覺得很累～小孩的精力怎麼都用不完啦，哈哈哈。

這次造訪♥頭等倉Heads Up♥，咱們母子倆都玩得非常開心。工作人員都會很親切地解說遊戲玩法，人數不足還會下海一起玩超可愛，而且平日來訪基本上人潮不多玩起來真的很盡興。

我們在這裡大概待了一個半小時左右，球哥還捨不得離開，只能說宜蘭真的是個好地方～各種室內主題館即使冬天來訪也不用擔心，超好玩的宜蘭親子景點推薦給你們囉！！！

地址:宜蘭縣員山鄉賢德路二段188號（有免費停車場）

電話:(𝟎𝟑) 𝟗𝟐𝟐-𝟎𝟖𝟗𝟖

營業時間：𝟗:𝟎𝟎～𝟏𝟕:𝟎𝟎（每週三公休）

最後售票/入館時間：𝟏𝟔:𝟐𝟎

每週一 營業至𝟏𝟔:𝟑𝟎，最後入館𝟏𝟓:𝟓𝟎

寒暑假週三不公休，除夕休館

♦︎ 館內禁止飲食 ♦︎ 寵物不落地即可入場

❰ 頭等倉 票價資訊 ❱

一般票 $𝟐𝟎𝟎 / 愛心票 $𝟏𝟎𝟎 門票可折抵館內商品消費 $𝟏𝟎𝟎

☞二歲以下幼兒免費，需出示證件或健保卡

☞六十五歲以上長者，出示證件可購買愛心票

☞持身心障礙證件者，與其一位陪同者可購買愛心票

Google地圖參考

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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