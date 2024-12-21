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花蓮人嗨爆！東台灣必訪景點「松園別館」強勢回歸　俯瞰太平洋海景的絕佳聖地

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／松園別館粉專
圖／松園別館粉專

花蓮人期待！花蓮知名景點「松園別館」自9/1起閉館修整，現在終於傳來回歸的好消息！預計將於2025/1/10正式開放，令不少人直呼「太棒了」、「期待2.0版」。

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花蓮「松園別館」前身為「花蓮港陸軍兵事部（軍事指揮中心）」，是花蓮縣保留最完整的軍事建築，後來變身成為著名藝文及休閒場域。今年由於地震、颱風影響，建築與老松樹出現損傷，於9/1起宣布閉館整修。經過修繕人員們的辛勤修復，「松園別館」將於2025/1/10復出開放，邀請民眾到訪見證歷史的延續與蛻變。

圖／松園別館粉專
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此外，「松園別館」擁有天然制高點的優勢，得以俯瞰美崙溪入海處、花蓮港及太平洋海景，也是許多內行人賞美景的必去清單。而即將回歸的好消息一曝光，便吸引許多網友回應「終於回來了！」、「太棒了！一定再訪」、「喜歡松園的環境，老房舍以及靜謐的氛圍」。

圖／松園別館粉專
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