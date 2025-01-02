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擁有一整排夢幻海景座位！花蓮絕美海景咖啡館　低消免百元坐享無敵海景

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳美食／大海愛上藍天

隱身在台11線上，花蓮海洋公園附近有一間超美的海景咖啡廳-浪慢咖啡，這裡擁有一整排夢幻海景座位，低消只要每人一份餐點或飲品就可以讓你擁有180絕美無敵海景，來到這裡請你一定要放慢腳步，好好聽海的聲音，好好享用美食，好好放鬆一下，眼前就是一望無際太平洋，在此享受最Chill的海邊時光。

歡迎來到浪慢站，浪慢咖啡與你一起，聽著海浪，享受花蓮慢生活～

看到眼前如此美景，感覺食物都變美味了～

浪慢咖啡必拍：浪慢站

每回來花蓮總想來看海，海對我有療癒的作用，彷佛所有的煩惱都可以通通丟進大海裡。

老闆希望，來浪漫的旅人享受被太平洋擁抱的感覺，聽海浪的聲音，讓自己的心沈澱下來，放慢腳步，好好感受花蓮的美～

看到斗大的招牌別懷疑，這裡就是了～

從入口處，沿著樓梯慢慢的走下來，你會發現裡面別有洞天，處處有驚喜，走到底居然是一望無際的湛藍太平洋～影片分享

居然還有鞦韆可以美拍，眼前這片海也太療癒了吧～

除室外座位區也有室內座位區，一樣可以看到海。

最新DM，實際DM以店家為主，每人低消一個品項，不收服務費。

選擇障礙區：浪漫水餃套餐 250元，附甜點布丁和紅茶（可更換其他飲品補差價）

招牌必點：吮指雞翅 120元，愈吃愈好吃，也太涮嘴了，讓人欲罷不能。

飲品加30元換美式咖啡。咖啡順醇好喝。

一邊享用美食一邊欣賞海景，浪我們慢慢來吧～影片分享

園區內設有一面鏡子可以反射後面的大海和鞦韆入鏡，超特別的視角。

下次不趕時間，路過別忘了停下來感受一下花蓮浪慢生活。

浪慢咖啡

地址：花蓮縣壽豐鄉大橋24-2號

營業時間：11:00-18:00；假日11:00-19:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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