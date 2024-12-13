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「2024冬戀蘭陽溫泉季」開始了！美食旅展、踩街活動還有人氣歌手「邱軍」獻唱

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自冬戀蘭陽溫泉季官網
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冷冬時節尤其近幾日溫度驟降，最適合來宜蘭礁溪享受暖心的泡湯時光！一年一度的「2024冬戀蘭陽溫泉季」即日起至2025年2月16日隆重登場，湯圍溝溫泉公園每晚17:30至23:00點燈迎賓。今年活動亮點包括高達5.9米的「礁溪泡湯巨人」主題燈飾，巨人身穿宜蘭染服飾，伴隨群鴨於光雕走廊中優雅穿梭，並搭配抹茶山光雕，將礁溪的自然與文化完美呈現。燈光璀璨之餘，也邀請讀者來感受「冬戀蘭陽」帶來的溫暖與熱情吧！

圖／取自冬戀蘭陽溫泉季官網
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美食旅展與踩街活動，熱鬧滿分

除了美景與溫泉，今年活動更設有「溫泉美食旅展」，集合宜蘭TOP10好食好物及「蘭海鐵道五漁村」等地方特色店家。只要在旅展區單筆消費滿500元即可兌換紀念品，滿1,000元更可參加抽獎，獎品包括五星飯店住宿券、餐券、泡湯券等，驚喜不斷！12月9日至14日每天晚上19:00至20:00，還有「歡樂小踩街」，熱情舞者搭配主題花車，從仁愛路到礁溪路沿途狂歡，為溫泉季增添更多歡樂氣氛。

圖／取自冬戀蘭陽溫泉季官網
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圖／取自冬戀蘭陽溫泉季官網
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音樂會壓軸，明星獻唱燃爆冬夜

而壓軸活動「溫泉音樂會」將於12月15日19:00至21:00在礁溪溫泉路與健康路交叉口熱力開唱，邀請知名歌手陳芳語、林曉培、邱軍及人氣團體幻藍小熊等輪番登台，為溫泉季畫下精彩句點。現場燈光秀與溫泉美景交織，帶來視覺與聽覺的雙重盛宴。

圖／取自冬戀蘭陽溫泉季官網
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圖／取自冬戀蘭陽溫泉季官網
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活動資訊一覽，盡情暢玩礁溪

即日起至2025年2月16日，湯圍溝溫泉公園免費燈飾展每晚點亮礁溪，免費泡腳池開放至22:30，冬天來礁溪泡湯、看燈、吃美食，盡享一場暖冬療癒之旅！更多詳情請至活動官網查詢：www.yilanhotspring.com.tw。

圖／取自冬戀蘭陽溫泉季官網
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旅展 泡湯 溫泉 礁溪 美景

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