秋收時節當然要去台東啊！　沉浸大地風光探索米文化

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

卑南溪上游新武呂溪自高聳的中央山脈嶺脊奔騰而下，遇海岸山脈所阻轉折而南，沖積開闊平野，開展東部縱谷平原南段屬於臺東的篇章，豐沛的養分與純淨水質，滋養為首的關山與池上無盡沃野良田，兩側綿延山巒守護著無際的稻田，沿著筆直的田間小路，駕駛LUXGEN n7馳騁在縱谷特有的大地畫布，心情開闊。





後山巡米所 後山慢生活 縱谷的美味傳奇

關山梓園米廠的外牆上，貼著大大的紅紙，寫著恭賀「第7屆百大青農（團體組）：范植勛、范植巽、范植晳。」為這東部首座有機農業促進區下了最佳註腳。這裡是後山第一家生產白米的加工廠，近40年來不斷精進，協助在地農民往有機耕作發展，如今米廠契作有機稻田綿延上百公頃，而8座500噸低溫冷藏桶矗立田間格外醒目。除了種米、碾米、賣米，梓園米廠近年成立了「後山巡米所」，透過米穀DIY、農遊導覽以及豐富多元的稻田文化體驗，深入淺出介紹米與農村的美好生活，例如他們剛開始推展有機耕作時，原本在日治時期已經絕跡的「稻黑椿象」回到田間，嚴重危害稻作收成，所幸經產、官、學合作，找到了有機防治資材「黑殭菌」以及釋放「黑卵蜂」，以生物防治大戰稻黑椿象，他們將稻黑椿象、黑殭菌、黑卵蜂合稱「田間黑三寶」，不僅作為教材，還推出文創商品，寓教於樂生動有趣。

DATA

地址：台東縣關山鎮德高里永豐路69號

電話：089-931-888

FB：梓園碾米工廠

時間：週一至週五08:00-17:30（春節、國定假日及災防假除外）





達谷梵秘境 走進大地藝廊與藝術對話

「安靜些吧，我的心，這些大樹都是祈禱者呀。」縱谷大地藝術季漂鳥197在2024年最新的作品，由日籍藝術家菅野麻依子創作的《門-回歸自然》，矗立在關山卑南溪畔的達谷梵秘境旁，「如同這裡有一扇大門，通往這片自然之地。而門外，各種生靈的身體和靈魂來回奔跑、嬉戲遊玩著。欣賞這件作品，猶如讀一首泰戈爾《漂鳥集》美麗的詩。」作品介紹如此描述著。

藏在稻田深處的達谷梵秘境，原是關山卑南溪畔溼地改建成調節池保育公園，以當地德高部落的阿美語發音Takofan為名，因此稱為「達谷梵秘境」。縱谷蔚藍的天空映照在池水上，環繞著綠油油的稻田，遠處中央山脈與海岸山脈送來清新空氣，藝術作品落腳於此相得益彰，山水悠悠，沉浸美好風光身心靈俱得療癒。秘境範圍約2至3公頃，不僅能儲存、調解水源，提供附近農田灌溉，也有防汛功能，溼地得天獨厚的自然環境，蘊育臺東火刺木、水柳等諸多原生種動植物，生態池中的萍蓬草吸引各種鳥類駐足，在有機稻田中穿梭的紅冠水雞、花嘴鴨等水禽不時到池中嬉戲，大自然的純粹美好，帶來深刻的心靈悸動。

DATA

位置：台東縣關山鎮德高里東側卑南溪畔

交通：座標23.070343，121.192410，導航輸入「達谷梵秘境」可抵





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