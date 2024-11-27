2024「礁溪溫泉燈花季」登場了！與您相約在冬季

【旅奇傳媒/編輯部報導】邁入第五年的「礁溪溫泉燈花季」一年比一年精彩，礁溪鄉公所今年運用光雕裝置藝術打造四大展區，分布於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場，11/22舉辦點燈儀式，邀請一群熱愛火舞及光影藝術的舞群演出，在如夢似幻的電幻秀中揭開活動序幕，引領與會者走入「光與泉」的浪漫光雕美境。礁溪溫泉燈花季每晚持續亮燈至明年03/02，歡迎全國各地遊客來到礁溪沉浸於美人湯中，欣賞璀璨燈花之美。

▲11/22點燈儀式，礁溪鄉長張永德（中）、礁溪鄉民代表會主席游見璋（左）、宜蘭縣政府工策會總幹事陳志信（右）一起啟動礁溪溫泉燈花季。 圖：礁溪鄉公所／提供

「礁溪溫泉」屬於碳酸氫鈉泉，沒有刺鼻硫磺味，洗後皮膚光滑柔細，不黏膩，含有「酚鈦鹼」美容養顏，素有美人湯之稱，更被譽為溫泉中的溫泉，連續兩屆獲得台灣好湯-十泉十美金獎殊榮。

「礁溪溫泉燈花季」亦於2022年榮獲美國繆思設計大獎 MUSE Design Awards－金獎。擁抱「雙金獎」加持的礁溪鄉，具有獨特且豐沛觀光資源，鄉公所更藉由舉辦燈花季大型活動，每年吸引數十萬人欣賞燈光藝術美景，帶動周邊觀光旅宿及餐飲業蓬勃發展，再衝一波佳績。

▲藉由燈花季大型活動舉辦，廣邀遊客到訪礁溪欣賞燈光藝術，更帶動周邊觀光旅宿及餐飲業發展。 圖：礁溪鄉公所／提供

點燈啟動儀式中，以浪漫光雕藝術注入沉浸式感官體驗的創新設計，揭開璀燦奪目的「2024礁溪溫泉燈花季」，邀請「旋舞炎劇團」以現代舞、武術、街舞等元素為創意發想，融合科技藝術，將雷射、LED 及互動科技的精彩演出，宣布「礁溪溫泉燈花季」正式展開。

▲「2024礁溪溫泉燈花季」點燈儀式，邀請「旋舞炎劇團」以現代舞、武術、街舞等元素帶來精彩演出。 圖：礁溪鄉公所／提供

▲如夢似幻的電幻秀與浪漫光雕美景相互輝映。 圖：礁溪鄉公所／提供

以「光與泉」為主題的「2024礁溪溫泉燈花季」，整體光雕裝置藝術設計將豐富利用地景及水域環境，以四大特色分佈於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場四大展區，透過光影效果，讓每一處光芒都象徵著泉源湧現般的動感，讓每一處光影的漣漪，譜出一段段溫馨的溫泉物語，彷若置身仙境。

當您步入溫泉廣場時，映入眼簾是三座高約五米「光繫礁心」光廊拱門，宛如閃爍的項鍊般聳立在廣場上，優雅的弧線設計搭配多層次疊搭的 LED 霓虹燈條，層層交錯，映照出如鑽石般閃耀的光影效果，讓人彷彿置身於夢幻的光影長廊，光廊上方更以「七彩溫泉魚」花燈綴飾，流光溢彩，運用光影裝置結構與溫泉意象巧妙結合，為夜晚增添一抹神秘浪漫的色彩。

在溫泉廣場旁的步道區以冬季紫花瀑布為靈感，將國外冬季賞花的浪漫動態引入步道，彷彿一條流動的紫色流瀑垂落而下，形成一幅如夢似幻爭相綻放的紫色花海，並隨著夜幕漸深，在光影迷濛呼吸下，讓人彷彿置身於浪漫仙境，流連忘返的夢幻之地。

比鄰溫泉廣場的「湯圍溪步道、綠野溪廣場」及「地景廣場」以充滿生態氣息的「光影泉徑」為設計主軸，巧妙結合自然環境與科技投影技術，使泉徑行經路面不時出現溫泉魚游弋的動態投影，讓遊客彷彿與泉水中的魚群共行。沿著步道色彩鮮艷的螢火蟲、青蛙造型光飾綴飾草叢間，隨著夜風吹拂輕輕搖曳，塗抹出柔和的光芒，彷如置身於一片溫暖的自然懷抱，令人不禁沉浸在這寧靜與和諧的冬夜美景中。

當您漫步到「水景廣場」時，美景讓人驚嘆，七彩溫泉水的創作靈感，將絢麗的光影與水舞融合，翩翩舞動的迷人姿態，伴隨著周遭星星燈飄散的光芒，瞬息萬變，構成一幅令人陶醉的光影世界，吸引遊客駐足欣賞，沉浸在絢麗美景中；值得一提的是「迎賓廣場」更運用繽紛色彩溫泉圓型泡泡燈飾，輕盈跳動，彷彿一群快樂的小精靈悄悄地從泉水中升起，悠然在空中嬉戲、旋轉，展開一場別開生面且充滿生機的燈花盛宴。

「2024礁溪溫泉燈花季」已於11/22絢麗登場，今年運用光雕裝置藝術打造了四大展區。 圖：礁溪鄉公所／提供

礁溪鄉長張永德表示，今年「2024礁溪溫泉燈花季」以「璀璨光、映礁心」概念，充分運用大量色彩豐富的燈光和溫暖的色調，結合趣味的造型燈飾，打造出炫麗的光影世界，期許全國民眾放慢步伐，共同沉浸在礁溪迷人的光影與色彩交織的夢幻世界中，「2024礁溪溫泉燈花季，與您相約在冬季」。

「2024礁溪溫泉燈花季」活動時間為2024/11/22-2025/03/02，每天18:00-23:00，綻放浪漫燈海，越夜越美麗；鄉公所搭配燈花季活動舉辦抽獎，第一波抽獎活動於2024/11/15-12/15，第二波於2025/01/15-02/15，獎項有高級飯店住宿券、SPA 泡湯券、雙人湯屋券、精美禮品提貨券、自助餐券及飯店餐券等，敬請鎖定「真愛趣礁溪」粉絲專頁。

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