在地人私藏的「台東宵夜Top 7」，帶你品味最道地的美味！

來到美麗的台東，白天遊山玩水，夜晚當然也不能錯過台東宵夜的美味！無論你是夜貓子還是美食饕客，以下精選的台東宵夜Top7，絕對讓你一飽口福，感受最道地、最誠懇的美食推薦。

台東美食｜在地人私藏的台東宵夜Top7

鐵花村烤大爺｜燒烤、鍋物、小炒，宵夜饗宴一應俱全！

位於鐵花村旁的「烤大爺」，提供多元美食選擇，從串烤到海鮮甜點，一應俱全，是在地人和遊客的宵夜首選。

圖/鐵花村烤大爺

營業資訊

地址：台東縣台東市鐵花路342號

營業時間：每日 17:00–00:00

電話：08-934-1608

神仙滷味｜宵夜饕客的深夜美食天堂

位於正氣路上的神仙滷味，以豐富多樣的滷味食材和實惠價格，吸引無數宵夜迷。麻辣湯底、煙燻豆皮等都是必點品項。

圖/神仙滷味

營業資訊

地址：台東縣台東市正氣路154號

營業時間：每日 16:30–00:00

電話：08-932-5567

小小鹽酥雞｜在地人力推的深夜酥脆滋味

寶桑路上的小小鹽酥雞以外酥內嫩的鹹酥雞、炸肥腸等聞名，搭配特製配料，每一口都充滿香氣，是在地人力推的宵夜選擇。

圖/小小鹽酥雞

營業資訊

地址：台東縣台東市寶桑路127號

營業時間：17:30–22:30（週三、週四休息）

電話：0919-633-527

阿鋐炸雞｜台東在地人氣炸雞，酥脆多汁的絕佳享受

阿鋐炸雞以酥脆多汁的炸雞和親民價格深受歡迎。炸雞腿的淡淡中藥香氣更是令人一試成主顧。

圖/阿鋐炸雞

營業資訊

地址：台東縣台東市正氣路163號

營業時間：11:00–23:00（週二公休）

電話：08-934-7968

藍蜻蜓速食專賣店｜三十年傳承的經典台式炸雞

擁有三十年歷史的藍蜻蜓速食專賣店，以薄皮酥脆的炸雞和古早味台式漢堡著稱，是台東人的共同回憶。

圖/藍蜻蜓炸雞

營業資訊

地址：台東縣台東市大同路214號

營業時間：10:30–23:00（週三、週一公休）

電話：08-931-0869

蘇天助素食麵｜傳承四代的古早味素食宵夜

位於寶桑路的蘇天助素食麵以米糕和乾麵為招牌，再搭配清爽的筍湯和楊桃冰，為宵夜增添一份古早味的幸福感。

圖/蘇天助素食麵

營業資訊

地址：台東縣台東市寶桑路195號

營業時間：週三至週一 11:00–13:00, 16:00–23:00（週六、週日僅營業晚間）

電話：08-934-7968

春牛豆漿大王｜夜貓子的深夜早餐，暖心又美味

春牛豆漿大王是夜貓子心中的深夜福地，蛋餅、燒餅油條和蘿蔔糕等台式早餐系宵夜，暖心又美味。

圖/春牛豆漿大王

營業資訊

地址：台東縣台東市傳廣路229號

營業時間：週一至週五 17:00–23:30（週六、週日休息）

電話：08-931-0011

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