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花蓮美食新地標！將軍府x陳耀訓「OOA烘焙坊」1天營業2.5小時引爆麵包熱潮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／OOA烘焙坊提供
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花蓮市區將軍府1936園區，迎來一場嗅覺與味蕾的盛宴！全新開幕的「OOA烘焙坊」，由將軍府與世界麵包大賽冠軍陳耀訓攜手打造，揉合花蓮在地特色與頂尖烘焙技術，每天僅營業短短兩個半小時，卻吸引無數饕客一嚐「現烤熱度」。

圖／OOA烘焙坊提供
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OOA：芋頭故事的全新演繹

「OOA」品牌靈感來自台語中的芋頭發音，寓意深厚，致敬花蓮吉安三寶——芋頭、韭菜、龍鬚菜。吉安芋以其綿密細緻的口感與濃郁風味聞名，卻長期被市場低估。為了讓這顆埋沒的珍寶重現光芒，將軍府主理人任聿新與陳耀訓攜手，創造這個以在地農產品為核心的烘焙品牌，展現將軍府創新轉型的決心。

圖／OOA烘焙坊提供
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金沙芋泥可頌：明星商品搶攻味蕾

OOA烘焙坊的明星商品「金沙芋泥可頌」，完美詮釋了在地食材與創新烘焙的跨界魅力。以花蓮優質吉安芋製成濃郁芋泥，包裹在多達三十六層的黃金酥皮中，每一口都是芋香與奶香的絕妙融合。

圖／OOA烘焙坊提供
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展望未來，OOA將於2025年初推出全新伴手禮「芋頭酥」，期望成為東台灣代表性的美食名片。此外，OOA還與更生日報攜手，結合飲食、文化展演，打造多元平台，為花蓮注入嶄新活力。快來將軍府OOA烘焙坊，品嚐花蓮味道，感受文化與創意交織的無限魅力！

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伴手禮 可頌 饕客 麵包

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