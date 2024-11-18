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下雨也不掃興！宜蘭免門票景點+1 全台首座「微生物博物館」邊玩邊學 新展區「夢幻鏡像世界」好拍必打卡
宜蘭雨天備案+1！全台首座以微生物為主題的博物館在宜蘭，除了有互動式導覽、體驗微生物探索外，最近更開放了新展館，有「微生物博物館、菌史長廊」和「球菌鏡像世界」等兼具趣味與知識的空間，入館免門票，戶外空間也能讓小孩放放風放放電，絕佳的親子景點記得先收藏！
雨天不掃興！位於宜蘭市的「菌寶貝博物館」以微生物為主軸，近期更新開放二樓展區，像是介紹細菌發展史的微生物博物館、菌史長廊，化身小小科學家的模擬研究室，以及最好玩最好拍的「球菌鏡像世界」，用鏡面玻璃打造的粉紫空間，結合科技互動。整個體驗下來，玩樂之餘還能汲取新知識，非常適合爸媽帶小朋友來走走。
菌寶貝博物館全年無休且免費參觀，另有自費手作活動，如洗手露、面膜等DIY課程，想要報名記得提前預約喔。而館內一樓賣場還有益生菌試吃及妝品試用，讓小孩玩得開心的同時，媽媽也能美美開逛。
菌寶貝博物館
地址：宜蘭市梅洲一路22號（附設停車場）
營業時間：9:00–17:00
粉絲專頁：https://www.facebook.com/bmm8888
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