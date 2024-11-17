秋遊池上品嚐因愛而生蔬食料理　來去田邊住一晚採收綠野上紅寶石

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

卑南溪上游新武呂溪自高聳的中央山脈嶺脊奔騰而下，遇海岸山脈所阻轉折而南，沖積開闊平野，開展東部縱谷平原南段屬於臺東的篇章，豐沛的養分與純淨水質，滋養為首的關山與池上無盡沃野良田，在秋收豐饒之際到池上一遊，用五感體驗來自大地之恩賜。





阿裕果園－池上紅龍果 綠野上天然紅寶石在燃燒

池上鄉千頃沃野良田，綠色稻田填充了縱谷主要視野，農業為本，但很少看到果園，戲稱自己從高雄「嫁」到臺東的沈濟裕，卻別出心裁，在這片「黏人」的土地上栽起火龍果，開發生產有機火龍果的阿裕果園。

池上鄉的「黏」，不只是沒有壓力的慢活環境和濃濃的人情，更有著適宜稻米生長的黏性土壤，但這樣的土質卻不適合需要排水性較佳的果樹生長，皮膚曬得黝黑的沈濟裕，為了在池上栽種火龍果，從改善土質做起、製作有機堆肥，不使用除草劑與農藥，堅持在無汙染的環境下照顧他的果園，逐步成為火龍果職人，阿裕農場每一顆火龍果，都有他的堅持和背後努力的故事。他說：「我的管理方式，就是以自己的良心在做。」

參加阿裕果園體驗遊程，主理人沈濟裕以深入淺出的方式介紹這種原生於墨西哥的熱帶水果，關於火龍果的植栽、採果等技巧知識，親自採收成熟果實，並且實際DIY製作火龍果果醬，末了再以火龍果冰棒清涼收尾，帶著自己採下的火龍果和果醬，賦歸心滿意足。

DATA

地址：台東縣池上鄉福原村17鄰235號

FB：阿裕果園

時間：09:00-17:00（採預約制）

費用：300元／人（5人成行，包含果園導覽解說、採果、果醬DIY）





舒食男孩 因愛而生的迷人蔬食料理

舒食男孩的初衷，最初源自於孩子學校的無肉日活動，因緣際會讓大兒子起了吃素救地球的心念，於是全家跟著力行，主理人黃俊榮說：「媽媽為了能讓孩子吃得營養健康又兼顧美味，研發了各式蔬食料理，也在自家種植有機蔬果入菜」。取名「舒食男孩」，「男孩」是感念帶領全家改吃蔬食的大兒子，「舒食」則希望能打破外界對素食刻板印象，吃完料理後能夠感受幸福感。這間因愛而生的餐廳，主理人黃俊榮屬於平埔族、太太是卑南族、女婿來自布農族、大媳婦是客家人、小兒子娶阿美族媳婦，家族多元融合充滿創造力，從老屋改建到料理手藝、擺盤，盡顯洋溢才華，蔬食無菜單料理套餐，食材中包含20多種蔬果組合，精湛廚藝結合日系風味和法餐調製醬汁功力，曾獲選「豐蔬食FVT評鑑指南」一星餐廳殊榮。

DATA

地址：台東縣池上鄉福文村中華路69號

電話：089-863-073

FB：舒食男孩

時間：12:00-14:00、18:00-20:00





田味家-牛汶水 瓦斯行華麗轉身，熬成池上甜蜜滋味

「田味家」曾獲得產地到餐桌慢食料理最具在地文化特色獎及縱谷百選店家，前身曾是池上家家戶戶倚重的瓦斯行，二代青年張力尤返鄉後，也曾幫忙送瓦斯，是池上家喻戶曉的「瓦斯美少女」，後來兼賣客家甜點，張力尤說，本想取名「甜味家」，有感於食材皆出自土壤，池上又與稻田密不可分，改為「田味家」，更具意義。客家傳統甜點「牛汶水」是田味家招牌，客家麻糬沾糖水，主理人張力尤笑說：「牛汶水就像是炎炎夏日中，泡躺在泥水裡避暑的水牛，露出頭與背的模樣而得名，常作為農事間補充體力的小點心。」田味家還有堅持每天以純杏仁片現磨現煮的杏仁茶，佐以黑芝麻粉增添營養及風味，深受饕客喜愛。

DATA

地址：台東縣池上鄉中山路242號

電話：0963-394-474

FB：田味家

時間：14:00-21:00（週四公休）





心繫山嵐 稻浪搖曳的安居之所

心繫山嵐民宿原本是一棟鄉間傳統老屋，依著稻田和遠方的大山，白色建築在稻田中格外醒目，民宿主人黃清譽夫妻當年要租下房舍前，在樓上陽台看到這一片景緻，「心繫山嵐」當即福至心靈，之後的裝潢改造皆出自黃清譽之手，他選用了大量的石材和木材構築獨特「侘寂風」設計風格，利用幾何圖形變化，方拱之間創造獨具魅力的空間美學，室內也採用大量在地木頭素材，質樸而巂永，融入屋外無盡的自然風光。

民宿女主人嚴卉雅負責接待旅人，入門時她端上紅烏龍搭配手工布列塔尼酥餅迎賓小點，房間以晨曦、薰風、拾穗和涼露為名，每一種房型風格都框進山景和稻田，讓人感受到獨有的愜意舒適感，引景入室，彷若置身風情畫中，躺在房中的床上即得美景，每個瞬間都感到舒心。

DATA

地址：台東縣池上鄉新興村8鄰新興214之2號

電話：0929-869-579

網址：booking.owlting.com/la_brume

備註：因安全顧慮不接待十二歲以下兒童與寵物入住





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」