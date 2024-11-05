走訪新舊建築之美　台東特色建築巡禮

【圖／文：行遍天下】

台灣設計研究院院長張基義曾經擔任台東設計中心美學總監，他認為「每個時代都應該留下令人感動的建築，因為建築不僅是一座城市，也是一個國家的名片。」如今，台東已透過新舊建築美學，建立自己獨一無二的城市品牌形象。





國立台東大學圖書暨資訊館 綠地上的知識金字塔

被譽為台灣最美圖書館之一的台東大學圖書暨資訊大樓，以獨樹一格的外型被國際知名建築師網站architizer.com名列「全球八大特色圖書館」，同時被國際圖書館協會（IFLA）評選為「此生必去1001座圖書館」。這棟地下一樓地上五層的建築，出自境向聯合建築師事務所陳良全之手，從正面眺望時，神似金字塔般的外型，傾斜屋頂覆蓋綠油油草坪，既阻絕豔陽熱氣，又美化視覺環境，環保設計榮獲「鑽石級綠建築標章」；從側面觀賞時，又如一本攤開的書本，靜靜盤踞山海間，完美融入大學校園；大小不一的窗戶像是眼睛，引進大量柔和自然光又不會過度刺眼。走進大樓後，居高臨下俯瞰鏡心湖，三三兩兩的花嘴鴨自在悠遊水中，與圖書館形成一幅田園畫；館內附設禮品部，展售台東大學自製優質商品，是最佳伴手禮。

DATA

地址：台東縣台東市大學路二段369號

電話：08-9518135

時間：08:00-22:00

網址：lic.nttu.edu.tw/mp.asp?mp=1





金崙聖諾瑟天主堂 展現排灣文化的黑教堂

全世界的天主堂，牆面接近黑色的只有三座，台東太麻里鄉的金崙聖諾瑟天主堂是其一，除了聖堂設計以排灣族的「甕」為概念，屋簷上有排灣族頭目頭飾上的三根熊鷹羽毛裝飾，整棟建築也以排灣族常用的黑色石板包覆，是名副其實的「黑」教堂。2007年落成啟用的金崙聖若瑟天主堂，以排灣文化建構，聖堂內的物品與裝飾，例如雕刻木門、祭臺、蘸水杯、領洗池，都有陶甕、百步蛇、弓箭、山豬與山豬獠牙等排灣族圖騰；美麗的彩繪玻璃，描述耶穌苦路故事；神聖的耶穌的十字架像、聖若瑟像、聖母像，也入境隨俗，以原住民的容貌身材和排灣族服飾呈現，讓前來朝拜的族人產生歸屬感，達到部落文化傳承的意義。

DATA

地址：台東縣太麻里鄉8鄰354號

電話：08-977-1147

時間：07:30-17:00，週一休

備註：團體參訪若需導覽員請電話預約，教堂內設有奉獻箱可由由奉獻





瑞源車站 為居民打造的聚落客廳

舊名「大原」的瑞源村位在鹿野鄉北部，這座客家族群和原住民混居的農業聚落，每天只有幾列區間車停靠，沒有集散中心的熱鬧況味，也沒有返鄉顧盼的身影，成了被遺忘的小站。

幾年前，車站拆除重建，常式建築師事務所的設計師張匡逸和張正瑜，思考如何在寧靜的土地上，以有限資源重塑車站面貌、發揮其功能，最後，決定保留車站屋頂的倒傘型構造，透過當代手法，將客家花傘意象融入建築，和過去的生活與記憶產生對話，車站屋頂的中央大棚既是傘架、大樹，也是花朵，透過設計手法轉譯，彷彿把花與樹種在棚子裡，視野無限延伸，呈現「花隱大原」之意。張匡逸說：「我們期望車站成為村民納涼、休憩的客廳，於是將候車室的牆面打開，藉此強化居民之間的連結，讓車站不只是車站，而是聚落日常的一部分。」

DATA

地址：台東縣鹿野鄉瑞源村瑞景路一段336巷8號之1

電話：089-580-159

時間：06:00-23:30

網址：www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip00H/tipH41/viewStaInfo/6030





寶町藝文中心 舊市長官舍轉型的藝文展演空間

寶町藝文中心位在台東市舊街區，原本是建於日治時期昭和 11年（1936年）的「臺東街長官舍」，六棟優雅的日式木造建築就錯落在中山路與寶桑路口處，皆為地面一層的木屋結構，有宿舍、有庭園，深具歷史意義。年久失修的日式官舍，與市容格格不入，台東市公所便在1999年請來專家細心修復，改建為藝術文化特區，命名「寶町藝文中心」，作為台東新興的藝文展演空間，室內空間則規劃成小型藝廊、藝文交誼室、藝文資料室等等，同時在庭院增設小型展表演場，讓市民在此休憩、散步、欣賞藝文活動和夜間蚊子電影院，感受濃濃的懷舊氣息與老屋新生的活力。

DATA

地址：台東縣台東市中山路182號

電話：08-934-0407

網址：tour.taitung.gov.tw/zh-tw/attraction/

時間：09:00-12:00、14:00-17:00，週一休





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」