光是聞就饞到受不了！ 羅東小吃「王餅哥燒餅」湖南味炭爐烤餅 蔥油香氣大爆發、鹹餅甜餅都超涮嘴

玩宜蘭的必訪烤餅名單，快把這一家也加上！ 位於羅東的一家現點現做燒餅店「王餅哥燒餅」，使用純手工的炭爐烤餅，店裡供應的餅類口味超多種，一出爐就香氣四溢，不論鹹甜口味都好吃，讓宜蘭在地人忍不住推薦，想要朝聖記得先預訂，以免等太久！

宜蘭羅東現點現做燒餅店「王餅哥燒餅」推薦。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「王餅哥燒餅」來自對岸的正宗湖南口味一定要試試！ 以全手工現點現製作，全程用木桶炭火烤製，餅皮要貼在高溫的爐壁上，相當考驗烤餅人的火侯掌握度，烤的時候內餡肉汁狂滴，經過光是聞到那香氣就令人受不了想吃！

宜蘭羅東現點現做燒餅店「王餅哥燒餅」推薦。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

宜蘭羅東現點現做燒餅店「王餅哥燒餅」推薦。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

在地部落客宜蘭ㄚ欣忍不住一訪再訪王餅哥，推薦「大燒餅」系列，走的是極薄脆路線，其中她最愛的是「蔥油大燒餅」，比傳統蔥油餅更薄更脆，蔥油香氣一咬大爆發；經典的「梅菜扣肉大燒餅」鹹甜滋味，讓人越吃越上癮，再加上老闆自製的辣椒醬更加夠味。

宜蘭羅東現點現做燒餅店「王餅哥燒餅」推薦。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

而喜歡吃到Q彈口感則可以點縮小尺寸的「小燒餅」系列，和大燒餅一樣提供鹹口味和甜口味，「蔥花牛肉」和「里雞肉燒餅」有著淡淡的孜然味，還有芝麻白糖、紫薯起司、紅豆沙等超多選擇，其中「綜合小燒餅」除了牛肉以外，還能任選六種口味，一次能嚐到不同的美味組合，快揪朋友一起來嚐嚐！

宜蘭羅東現點現做燒餅店「王餅哥燒餅」推薦。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

【湖南王餅哥】

電話：03-9960919

時間：11：00 - 21：30

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路3段265號