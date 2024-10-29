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「2024台東光祭」走回知本！10組燈光藝術精彩登場

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：台東縣政府文化處
▲圖片來源：台東縣政府文化處

「2024台東光祭」將於10/25至12/8舉行，邀請來自國內外10組藝術團隊，以「自然光域」為主題，打造與地景融合的燈光藝術裝置，還有台東50位小朋友與藝術家共創的作品，活動為期45天，展區在知本溫泉區勇男橋周邊，包含東遊季溫泉渡假村及忠義堂周邊。

▲玖格設計 9 Grid Design　作品：煥 Bright(圖片來源：台東縣政府文化處)
▲玖格設計 9 Grid Design　作品：煥 Bright(圖片來源：台東縣政府文化處)

今年秋天，台東這座大美術館充滿藝文氛圍，有南迴藝術季、台東藝穗節、台東聲音藝術節等，可以充分感受到台東大自然的美好，領受奇妙的藝術能量，再加上台東光祭，邀請到來自巴西、日本的藝術家，以及多位國內優秀的藝術家和團隊，共同打造一個充滿光與藝術的夢幻世界，讓台東日夜都精彩。

▲藝術家：千⽥泰廣 Yasuhiro Chida　作品：日行跡Analemma(圖片來源：台東縣政府文化處)
▲藝術家：千⽥泰廣 Yasuhiro Chida　作品：日行跡Analemma(圖片來源：台東縣政府文化處)

▲藝術家：千⽥泰廣 Yasuhiro Chida　作品：日行跡 Analemma(圖片來源：台東縣政府文化處)
▲藝術家：千⽥泰廣 Yasuhiro Chida　作品：日行跡 Analemma(圖片來源：台東縣政府文化處)

「自然光域」將展出來自國內外藝術家10件巨型作品，藝術家們以台東的日、月與星辰等自然元素為靈感，結合創新科技與藝術手法，透過燈光雕塑與光影互動，創造一個融合自然與人文景觀的嶄新地景。其中，知本地標「勇男橋」在玖格設計的巧思下，將幻化為巨型光雕藝術《煥Bright》，以絢爛的光影效果輝映台東的山海天地，使「勇男橋」在夜晚綻放出光彩，成為知本新地標。

▲藝術家：丁尺建築師事務所 x 葉廣⼯作室 J.R Architects x Studio Yeh Kuang　作品：⼭海野台 Opera of Mountains and Waves(圖片來源：台東縣政府文化處)
▲藝術家：丁尺建築師事務所 x 葉廣⼯作室 J.R Architects x Studio Yeh Kuang　作品：⼭海野台 Opera of Mountains and Waves(圖片來源：台東縣政府文化處)

▲藝術家：吳佳勳 x 凡京設計 Chia-Hsun WU x Vangin Design　作品：光浴．光遇 Bathed in Light, Met by Light(圖片來源：台東縣政府文化處)
▲藝術家：吳佳勳 x 凡京設計 Chia-Hsun WU x Vangin Design　作品：光浴．光遇 Bathed in Light, Met by Light(圖片來源：台東縣政府文化處)

街頭藝術聞名的巴西藝術家VJ Suave首次參與台東光祭，並與台東學子共創《太空漫遊》與《星空動物園》兩件作品，鼓勵孩子們發揮創意，融入想像力於現實；日本藝術家千田泰廣也首度到台東，以《日行跡》作品創造觀者置身流星雨籠罩的奇幻體驗。

▲藝術家：巴西藝術家VJ Suavex 台東在地學⽣共創 作品：太空漫遊 Space Odyssey(圖片來源：台東縣政府文化處)
▲藝術家：巴西藝術家VJ Suavex 台東在地學⽣共創 作品：太空漫遊 Space Odyssey(圖片來源：台東縣政府文化處)

▲藝術家：巴西藝術家VJ Suavex 台東在地學⽣共創 作品：星空動物園 Starry Zoo (圖片來源：台東縣政府文化處)
▲藝術家：巴西藝術家VJ Suavex 台東在地學⽣共創 作品：星空動物園 Starry Zoo (圖片來源：台東縣政府文化處)

此外，台灣藝術家團隊如禹禹藝術工作室、丁尺建築師事務所 x 葉廣工作室x一起設計、伊祐．噶照、吳佳勳x凡京設計、404 N.F、原有機製也將攜手打造獨具風格的燈光藝術裝置，展現各自的視角與創意。

▲藝術家：禹禹藝術⼯作室 Yu Yu Arts Studio　作品：介隙:向陽之域 Interstice：The Sunlit Area(圖片來源：台東縣政府文化處)
▲藝術家：禹禹藝術⼯作室 Yu Yu Arts Studio　作品：介隙:向陽之域 Interstice：The Sunlit Area(圖片來源：台東縣政府文化處)

▲藝術家：禹禹藝術⼯作室 Yu Yu Arts Studio　作品：介隙:向陽之域 Interstice：The Sunlit Area(圖片來源：台東縣政府文化處)
▲藝術家：禹禹藝術⼯作室 Yu Yu Arts Studio　作品：介隙:向陽之域 Interstice：The Sunlit Area(圖片來源：台東縣政府文化處)

「2024台東光祭」於11/9邀請您參加一場深具原民文化意涵的體驗，由洄瀾舞集帶領，透過多樣的舞步了解台灣原住民族群的傳統與精神。並透過傳統服飾、音樂節奏、肢體動作，感受與自然及原民族群生活的中的緊密連結。『洄瀾舞集』是一群來自花蓮、臺東、屏東、高雄、台南、嘉義、臺南等原鄉族人， 以及一群熱愛原民文化的非原民團員共同組成的舞團。每年固定在國內外各地演出及發表舞作。近年，積極走入各級社區學校與社會團體，希冀讓更多民眾能對臺灣原住民族文化有更深入的了解。

▲藝術家：原有機製 Initial Complex Studio　作品：落雨 Raindrops(圖片來源：台東縣政府文化處)
▲藝術家：原有機製 Initial Complex Studio　作品：落雨 Raindrops(圖片來源：台東縣政府文化處)

10/26活動開幕日將邀請樂團「麋先生」開唱，並舉行為期兩天的「食光旅人市集」，展售台東在地美食與手作商品，縣府也將發放限量小提燈，讓來參與的民眾一起同樂，展期間還有星空電影院以及文化體驗工作坊讓民眾參與創作。

▲藝術家：伊祐．噶照 Iyo．Kacaw　作品：溫暖的⽅向 Towards the Warmth(圖片來源：台東縣政府文化處)
▲藝術家：伊祐．噶照 Iyo．Kacaw　作品：溫暖的⽅向 Towards the Warmth(圖片來源：台東縣政府文化處)


「2024台東光祭」

活動日期：2024/10/25-2024/12/8 17:30-22:00

活動地址：台東知本溫泉園區（台東縣卑南鄉溫泉路376巷18號週邊）


「2024台東光祭─食光旅人市集」

時間：2024/10/26-27 15:00-21:00

地點：台東縣卑南鄉龍泉路32號(忠義堂)


延伸閱讀//台東海鮮天堂！澎派2.0龍蝦痛風粥、當季黑鮪魚衝擊饕客味蕾

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