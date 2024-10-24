菜色輾壓正餐期的「高CP值午茶Buffet」！藏身火鍋吃到飽餐廳　超狂「星巴克、哈根達斯版花生捲冰淇淋」無限續

知名飯店的火鍋吃到飽居然有自助式下午茶！藏在礁溪長榮鳳凰酒店的「煙波亭」火鍋吃到飽，在下午茶時段推出「輕食下午茶Buffet」，最值得朝聖的亮點就是吃得到各式宜蘭特色小吃，糕渣、蔥油餅、一串心、西魯肉等你想得到的代表美食統統有，加上超佛價格，讓網友讚「CP值可說是爆表」、「輾壓基隆長榮假日正餐」。

圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)粉專

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哈根達斯版花生捲冰淇淋！火鍋吃到飽有下午茶限定Buffet，礁溪長榮鳳凰酒店內的火鍋吃到飽「煙波亭」將下午茶餐期規劃成自助式下午茶，主打免去夜市、東跑西跑就能把宜蘭特色小吃一網打盡，不光有宜蘭必吃蔥油餅、糕渣、一串心、西魯肉、肉羹等，還有自助海鮮吧、多樣可口熟食和精緻甜品，代表甜點「花生捲冰淇淋」裡更是包入哈根達斯，以及星巴克咖啡無限暢飲，為美好的一餐畫下最特別的句號。

圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)粉專

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「煙波亭」自助下午茶時段為14:30至16:30，成人餐費500元+10%，總價550元就能一站式吃遍最道地的特色美食，一整個超滿足，不用特地買餐券吃都不傷荷包。吃過的網友評價「餐飲精緻又在地化」、「東西很精緻很用心也很豐盛」，更是不少饕客的必回訪口袋名單。

圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)粉專

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此外，12/31前還有信用卡專屬優惠，直接免10%服務費，500元吃飯店Buffet有夠會精打細算的。