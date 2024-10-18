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花蓮限定搶一波！2大觀光列車啟航「鳴日號」限定趟次免萬元 17條特色行程 秋季賞金黃稻穗

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雄獅旅遊指出，這次推出振興花蓮限定2大觀光列車，預計此波將有近1000人報名參與，同時透過採購在地元件及二次消費，將可創造逾三千萬的花蓮觀光產值。

此花蓮振興專案團體行程於10月18日上午10點於雄獅旅遊官網正式開賣，亦可洽全省旅天下加盟店或各大旅行社購買。此外，結合花蓮縣政府「永續遊花蓮」團體振興獎勵，另有規劃17條特色行程，帶領旅客欣賞五月天演唱會，或是體驗懷舊林業風情。

大農大富平地森林園區享自然森林浴。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅旅遊表示，「鳴日號」有台灣最美觀光列車之稱，此次特別為振興活動結合花蓮周邊資源，提供高規格服務體驗，帶領旅客深度體驗自然美景與人文，如規劃專屬席次阿勒飛斯歌舞大型演出，欣賞精采部落歌舞表演，並前往馬太鞍溼地生態園區，邀請部落在地達人帶領生態走讀，深入探索阿美族傳統文化。

專屬席次阿勒飛斯歌舞大型演出。圖片來源｜花蓮縣政府原住民行政處

行程原價19,000元起，此次響應活動推出限量500人，振興優惠價每人9,999元起；若喜歡輕鬆騎旅的旅客，秋季正是稻穗豐收的最佳時節，推薦搭乘「兩鐵列車」沿著玉富自行車道騎行穿梭金黃色稻穗田園並打卡板塊交界地標，另外也有倘佯大農大富平地森林享受自然森林浴，貼心安排瑞穗溫泉飯店的療癒行程，在全台唯一碳酸鹽溫泉中放鬆身心，行程原價每人5,999元，振興優惠價每人3,999元起。

花蓮縣政府、台灣樂活永續協會、臺灣鐵路公司以及雄獅旅遊四方共同攜手合作，推兩大觀光列車。圖片來源｜雄獅旅遊

為共同振興花蓮觀光，雄獅旅遊目前也正在籌備臺鐵「EMU3000新自強號」與「蒸汽火車」相關遊程。其中去年與臺灣鐵路公司合作、由雄獅主辦的蒸汽火車之旅，特別規劃於今年12月重現，自花蓮出發行駛至玉里，這也是睽違5年再度行駛於該路段。行程規劃細緻的服務體驗，預計於11月上旬正式對外啟售。

馬太鞍溼地生態園區探索阿美族傳統文化。圖片來源｜雄獅旅遊

除此之外，搭配花蓮縣政府「永續遊花蓮」團體振興獎勵，推出臺北、臺中、高雄各地出發共17支花蓮行程，主推三天兩夜花蓮遊，前往林田山林業文化園區進行山林走讀，深入探索東台灣林業的發展歷程，並在宛如童話小鎮的湖畔品嚐星巴克咖啡，安排夜宿理想大地渡假村，體驗運河畔景觀房一泊二食，每人4,999元起。其中也規劃前往東大門參與五月天演唱會，晚上入住花蓮福容大飯店，品嚐花蓮特色點心，欣賞太平洋最美日出海景，每人6,500元起。

欣傳媒 許家禎 https://www.xinmedia.com/article/302105

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