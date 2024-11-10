超新潮！ 宜蘭礁溪美食「快炒樂室」露營風快炒店 菜色多樣、道道都下飯

礁溪溫泉公園附近有家相當隱密的快炒店【快炒熱室】，路過一定會被這很新潮的外觀給吸引住，想都沒想過這間居然是快炒店！沙灘、仙人掌、露營車，走的是很chill的露營風格，快炒菜色多樣化又很新潮，必點宇宙泡泡蝦、鐵板系列，炒飯也好好吃，道道下飯又下酒，點餐一定會選擇困難，多人來用餐直接點套餐最快唷！

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快炒樂室位置｜環境

【快炒熱室】的地點很好找，正對面就是中天溫泉渡假飯店，斜對面就有收費停車場平日半小時15元，這次平日來用餐，其實繞一繞路邊也都有停車格。

【快炒熱室】也有戶外座位區，天氣好的時候坐在戶外也不錯，內用空間有大螢幕投影海底的自然生態，店內的裝潢不少小細節都可以看到露營風的元素在裡頭喔！

戶外的露營車內有個佈置的很溫馨的小空間可以進去拍拍照，享受一下偽露營的感覺。

快炒樂室菜單

這次四人來用餐，直接點了四人套餐，餐點非常豐富，真的吃不完啊，菜單太落落長，大家可以參考線上菜單。

四人套餐的餐點包括呷好料（21選4）、呷氣味（11選2）、呷配菜（5選2）、尚青飲（5選1）、來呷奔（4選2）、呷甜欸（4選4）、拎涼欸（24選4），林林總總算下來還不包括甜點飲料就有11套菜，真的超豐富啊！

快炒樂室餐點

朝日生啤酒｜南洋Batavia生啤

【快炒熱室】的飲料品項非常多，除了有生啤外，還有各種汽水、果汁、氣泡飲、Hihg Ball等，吃快炒一定要來些生啤才對味。這次除了有點熟悉的朝日啤酒外，還有一款南洋Batavia啤酒，上層氣泡綿密，喝起來氣泡顆粒感比較重一些，而且用著椰子殼造型的杯子裝著啤酒，看起來真的超級南洋風。

泰式脆皮椒麻雞

雞腿肉炸到金黃，口感酥脆，肉質也相當鮮嫩多汁，搭配酸甜泰式麻醬汁真的太開胃，好吃到連底下鋪著的高麗菜絲都忍不住吃光光！

鐵板牛肉

一上桌滋滋作響的鐵板牛肉，光聽聲音就餓了啦！鐵板牛肉吃起來帶有黑胡椒香氣，牛肉口感非常嫩，醬汁超級下飯！

宇宙泡泡蝦

超級可愛的泡泡蝦，用著像是鳥巢一樣的簍子端上桌，使用的是白蝦，外層的麵衣金黃薄酥，空氣感十足，一咬開蝦子外層還有裹了一層像是魚漿的QQ口感，口感層次豐富，重點是太吸睛了啦，泡泡蝦的造型真的是宇宙無敵可愛！

三杯中卷

加了很多洋蔥、蔥段，還看得到煸香過後變得乾乾的老薑片，三杯風味香氣十足，中卷本身依舊保有軟Ｑ的口感。

台灣蚵仔酥

熱炒店必點品項！金黃酥脆鹹香夠味蚵仔酥，蚵仔大顆飽滿，每吃一顆都覺得好滿足，趕快再配上幾口生啤先！

剝皮辣椒雞湯

雞湯中加入了剝皮辣椒，多了微辣爽口的味道，雞湯本身相當甘甜，加了剝皮辣椒味道更鮮美。

宜蘭三星蔥花蛋

以烘蛋的方式呈現，一切開裡頭包滿很多三星蔥，吃起來口感軟嫩、水嫩多汁，蔥香感十足。

宮保臭豆腐

酥炸臭豆腐，再加入花生、辣椒乾、宮保醬汁爆炒，極度喜歡這道的味道，臭豆腐酥脆夠味，加上微辣的醬汁提味，簡直不要太下飯！

美濃炒水蓮

使用高雄美濃新鮮送的水蓮，加了大蒜以及菇類的清炒，口感清脆又帶有大火炒過的鍋氣，吃起來非常爽口。

宜蘭鴨賞炒飯

炒飯粒粒分明，加了宜蘭在地特產鴨賞增添香氣，再搭配超下飯的各種快炒，真的吃了還會再添上幾碗！

肉絲炒烏龍

烏龍麵滑嫩Q彈，口味上很清爽又家常。

烤布蕾｜銀絲捲佐煉乳｜樂室招牌炸香蕉｜古早味米苔目

沒想到快炒店還有賣甜點，其中古早味米苔目是夏季限定唷！

蛋殼裝的烤布蕾也太可愛，最上面有脆脆焦糖，烤布蕾口感軟嫩，味道還真的不輸專業甜點店。

現做的銀絲卷佐煉乳，口感酥脆，淋上煉乳吃起來超邪惡。

躺在浴缸裡的招牌炸香蕉更是必點，就像在泰國吃到的炸香蕉，酥脆香甜，其實單吃就夠了，淋上煉乳會太甜。

古早味米苔目一定要一上桌就吃，不然米苔目會變硬，口味上很清爽，加了點糖水、挫冰，吃了整個透心涼。

【快炒熱室】跳脫了一般熱炒店傳統的環境，變得舒適又新潮，常見的熱炒菜也有不一樣的吃法、裝盤，所以年輕客人相當多，價格算下來也很划算，一人大約五百內可以搞定，下次來到礁溪不知道要吃什麼的話，推薦可以來【快炒熱室】試試喔！

快炒樂室

評分：4.5

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康一街20號（地圖）

電話：03 988 5488

營業時間：星期一、二、四、五、六、日 11:30 – 14:00, 17:00 – 21:30, 星期三 休息

官網

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文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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