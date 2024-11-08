台東旅行來這吃！鹿野大份量早午餐盤，第三代經營的早午餐咖啡廳

上次的台東熱氣球之旅，還造訪了「脫線前棟 Tauzing」，就是已故藝人脫線第三代開設的早午餐咖啡廳，之前只聽過脫線到台東開設牧場了，之後的新聞也都跟牧場有關，現在的「 脫線前棟 Tauzing」改變經營模式，變成早午餐咖啡廳，有超大的早午餐盤，還有各式伴手禮，空間寬敞氣氛悠閒，台東旅行來這吃個豐富早午餐剛剛好！

脫線前棟 Tauzing 位置｜環境

「脫線前棟 Tauzing」位於鹿野鄉，附設停車場，連大型遊覽車都可以停的下。Tauzing 就是台語 “頭前” 的發音，「脫線前棟 Tauzing」的位置就位於牧場的最前棟，已經有四十年以上的歷史。

「脫線前棟 Tauzing」的內用空間挑高寬敞，冷氣很強十分舒適，夏天來到這根本是天堂！

一進到「脫線前棟 Tauzing」會先看到許多在地伴手禮、保養品，看起來都蠻有質感的。

脫線前棟 Tauzing 早午餐

脫線前棟 Tauzing 的大份量早午餐需要事先預約，一人380元，這價格實在是很佛心！

早午餐的份量真的有點誇張，兩人份合成一大盤，端起來都覺得很沉。

餐點的口味非常自然，大多都是原型食物，調味很清淡，可以搭配莓果優格一起吃，可以單吃也可以當成沾醬。

各種新鮮水果、沙拉，還有原住民的棕子阿粨！

台東在地的紅烏龍個人超愛，清甜回甘的茶香，冰冰喝超級清涼消暑。

吃完早午餐，還可到厚棟的脫線故事館走走，是免費參觀的景點喔！

脫線前棟 Tossing

評分：4.8

地址：台東縣鹿野鄉中華路一段100號（地圖）

電話：08 956 1537

營業時間：星期一～星期日 10:00 – 18:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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