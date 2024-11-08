快訊

川普當選成台灣惡夢徵兆！小笠原欣幸：局勢將有利於中國

獨／台中宗教團借竅驅魔打死人？法院判6女幹部均「無罪」

國1北向泰山轉接道4車追撞！ 1車翻覆起火、1人送醫

台東旅行來這吃！鹿野大份量早午餐盤，第三代經營的早午餐咖啡廳

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

上次的台東熱氣球之旅，還造訪了「脫線前棟 Tauzing」，就是已故藝人脫線第三代開設的早午餐咖啡廳，之前只聽過脫線到台東開設牧場了，之後的新聞也都跟牧場有關，現在的「 脫線前棟 Tauzing」改變經營模式，變成早午餐咖啡廳，有超大的早午餐盤，還有各式伴手禮，空間寬敞氣氛悠閒，台東旅行來這吃個豐富早午餐剛剛好！

脫線前棟 Tauzing 位置｜環境

「脫線前棟 Tauzing」位於鹿野鄉，附設停車場，連大型遊覽車都可以停的下。Tauzing 就是台語 “頭前” 的發音，「脫線前棟 Tauzing」的位置就位於牧場的最前棟，已經有四十年以上的歷史。

「脫線前棟 Tauzing」的內用空間挑高寬敞，冷氣很強十分舒適，夏天來到這根本是天堂！

一進到「脫線前棟 Tauzing」會先看到許多在地伴手禮、保養品，看起來都蠻有質感的。

脫線前棟 Tauzing 早午餐

脫線前棟 Tauzing 的大份量早午餐需要事先預約，一人380元，這價格實在是很佛心！

早午餐的份量真的有點誇張，兩人份合成一大盤，端起來都覺得很沉。

餐點的口味非常自然，大多都是原型食物，調味很清淡，可以搭配莓果優格一起吃，可以單吃也可以當成沾醬。

各種新鮮水果、沙拉，還有原住民的棕子阿粨！

台東在地的紅烏龍個人超愛，清甜回甘的茶香，冰冰喝超級清涼消暑。

吃完早午餐，還可到厚棟的脫線故事館走走，是免費參觀的景點喔！

脫線前棟 Tossing

評分：4.8

地址：台東縣鹿野鄉中華路一段100號（地圖

電話：08 956 1537

營業時間：星期一～星期日 10:00 – 18:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

伴手禮 台東美食 咖啡廳 早午餐 沙拉 熱氣球

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

台東旅行來這吃！鹿野大份量早午餐盤，第三代經營的早午餐咖啡廳

udn走跳美食／水晶 上次的台東熱氣球之旅，還造訪了「脫線前棟 Tauzing」，就是已故藝人脫線第三代開設的早午餐咖啡廳，之前只聽過脫線到台東開設牧場了，之後的新聞也都跟牧場有關，現在的「

走訪新舊建築之美　台東特色建築巡禮

台灣設計研究院院長張基義曾經擔任台東設計中心美學總監，他認為「每個時代都應該留下令人感動的建築，因為建築不僅是一座城市，也是一個國家的名片。」如今，台東已透過新舊建築美學，建立自己獨一無二的城市品牌形象。

光是聞就饞到受不了！ 羅東小吃「王餅哥燒餅」湖南味炭爐烤餅 蔥油香氣大爆發、鹹餅甜餅都超涮嘴

光聞到香氣就受不了！ 羅東小吃「王餅哥燒餅」湖南味炭爐烤餅 鹹甜都涮嘴超好吃

「2024台東光祭」走回知本！10組燈光藝術精彩登場

跟著「2024台東光祭」回知本吧！今年以「自然光域」為題，匯聚國內外10組藝術團隊，用當代手法呈現在地元素，以聲光藝術陪伴人們回知本，回到再出發的起點，走進藝術作品裡，體驗新的故事與新的相遇，在「台東光祭」中不斷循環延續。

台東美食地圖大公開！「台東100碗」帶你尋找最道地風味

【旅奇傳媒/編輯部報導】以絕美山海景觀聞名的台東，不僅是熱氣球的故鄉，更是美食天堂！為讓更多人品嚐到台東道地風味，台東縣政府精心打造「台東100碗」美食指南，邀請10位跨領域名人評審，歷時數月走遍山海

菜色輾壓正餐期的「高CP值午茶Buffet」！藏身火鍋吃到飽餐廳　超狂「星巴克、哈根達斯版花生捲冰淇淋」無限續

知名飯店的火鍋吃到飽居然有自助式下午茶！藏在礁溪長榮鳳凰酒店的「煙波亭」火鍋吃到飽，在下午茶時段推出「輕食下午茶Buffet」，超佛價格爽吃各式宜蘭特色小吃，讓網友讚「CP值可說是爆表」、「輾壓基隆長榮假日正餐」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。