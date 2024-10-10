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台東「南迴尋味節」10／12開市！一次網羅山林、海洋好滋味

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圖：台東縣政府／提供
圖：台東縣政府／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台東縣政府為讓更多人認識並感受薈萃豐富的南迴風土，將於10/12、10/13在台東舊站特區鐵花步道旁草坪盛大舉辦「南迴尋味節」活動，集結南迴創意料理、質感手作、生活文化、農產好物於市集，一次網羅南迴從山林到海洋好滋味，讓大家體驗好山、好水、好玩、好好吃。

10/12和10/13在台東舊站特區鐵花步道旁草坪盛大舉辦。　圖：台東縣政府／提供
10/12和10/13在台東舊站特區鐵花步道旁草坪盛大舉辦。　圖：台東縣政府／提供

▲一次網羅南迴從山林到海洋好滋味。　圖：台東縣政府／提供
▲一次網羅南迴從山林到海洋好滋味。　圖：台東縣政府／提供

台東縣縣長饒慶鈴表示，隨著慢經濟發酵，許多旅客漫遊在南迴公路上，親身感受台東藍魅力，欣賞海天一線的絕美景致，也吸引旅客深入山海村落，親身體驗自然純樸人文風情。南迴具有排灣族、閩、客等多元族群與部落文化，加上豐饒物產、天然原味料理方式，孕育出獨特的南迴慢滋味，更是吸引遊客到訪的特點，盼透過「南迴尋味節」，展現多元豐富的山海印象，讓民眾更直接而深刻的體驗。

▲集結南迴創意料理。　圖：台東縣政府／提供
▲集結南迴創意料理。　圖：台東縣政府／提供

台東縣政府農業處進一步說明，「南迴尋味節」每天10:00-17:00熱鬧開市，以「尋味」為主題，規劃「山有市」、「海有市」、「玩也有市」等「3個主題市集」，以及「6大節氣小食堂」、「9大食玩攻略」等，數十場精彩展覽、闖關、手作、表演等，向大家推薦南迴特有節氣好食材、山海特色料理、部落手作、農遊體驗，以及伴手等。其中「節氣小食堂」學程，邀尋味獵人、綠色餐飲指南 GDG 中區總召集人 LISA 帶來「微酵ｘ小米紅藜茶香檳」，以南迴特有食材解鎖風靡歐美名人圈的「康普茶」，領軍各職人共同策劃獨家限定的教作活動，包括「微素ｘ樹天貝」、「微甜ｘ蝶花水晶球」、「微蜜ｘ尚武鳳梨三重奏」、「微醺ｘ雨沐下的調飲」、「微調ｘ洛神茶包 DIY」等。

▲質感手作。　圖：台東縣政府／提供
▲質感手作。　圖：台東縣政府／提供

「9大食玩攻略」展區每天推出競技、闖關、解謎等互動又好玩的活動；「數漁歌競技場」可學唱漁歌古調《數魚歌》，體驗大武早期魚栽買賣樂趣、「日本禿頭鯊前半生」認識南迴遠近馳名的不是鯊魚也不是來自日本「洄游性魚種」；「買菜小達人」跟著達人撇步，讓小朋友簡單化身選菜、買菜高手等。在玩樂中學習，也可以獲得在市集消費的現金抵用券，各項好康等你來挑戰。

為了擴大買氣，也讓大家買到最超值物產，活動期間聯合南迴業者加碼推出「加1元多1件」、「南迴倍增卷」等限定優惠活動；其中「南迴倍增卷」手持300元現金可兌換面額600元市集抵用券。

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