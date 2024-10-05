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宜蘭人最後回味！ 40年老字號「皇佳牛排」感嘆萬物齊漲 宣布明年2月熄燈

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝皇佳牛排臉書粉專
圖／翻攝皇佳牛排臉書粉專

宜蘭人從小吃到大的美食記憶又要少一家！ 40年老字號「皇佳牛排」，近日在臉書粉專宣布，因缺工及原物料上漲等因素影響，預計將於明年2月底結束營業。消息一出，讓宜蘭在地人哀號：「宜蘭牛排的歷史，可惜了！」

圖／翻攝皇佳牛排臉書粉專
圖／翻攝皇佳牛排臉書粉專

自民國73年開業至今，將近41年歷史的「皇佳牛排」，是許多宜蘭人從小到大的回憶。業者10/3發出公告「在萬物齊漲的年代，仍秉持自己不敢吃的東西就不要給客人吃的理念，因此成本本就比其他餐廳高，但也因為缺工及原物料上漲等因素，決定將於明年2月底停業」。

業者表示，相較於植物性奶油一桶一千多元，店內使用的動物性無水純奶油一桶8000元，更不用說較高等級的肉品漲幅，也因為「客人是衝著好品質才光顧，即使想降級賣也不行，因為這樣的饕客已經越來越少」，因此雖然無奈，「在萬物齊漲的現在，堅持品質的理念已經很難生存，只能選擇結束營業」。

業者也提醒顧客，若預付卡尚有餘額，請於停業前再次回訪使用，或按比例退款。

圖／翻攝皇佳牛排臉書粉專
圖／翻攝皇佳牛排臉書粉專

皇佳牛排熄燈公告全文：

從民國73年～114年2月近41年來，感恩🙏所有的客戶好朋友們及一起走過來的工作夥伴，也感謝我的上游廠商的配合供貨，謝謝大家的支持愛護。

尊敬的顧客：

因缺工及原物料上漲等因素，本店將於明年2月底停業。若預付卡尚有餘額的顧客請於停業前使用，或按比例退款。

在這萬物齊漲的年代，我們想降級賣便宜一點的肉品、客人都說不行，並說是衝著你們的好品質我們才來的，但因大環境的變化，這類的饕客已經越來越少了，有些人已經選擇能吃飽就好了。

但我們仍秉持著自己不敢吃的東西就不要給客人吃的理念。

所以我們的成本就比別人高。近十幾年來，越好的東西漲越多、依今日來說，一般的植物性奶油一桶一千多元，我們用的動物性無水純奶油一桶8000千元。

肉品也一樣，比較高等級的肉品，漲幅都比中下等級的大很多。時至今日我這堅持品質的理念，已經很難生存了。

開了40年的店了，現在想改成中下等級的原料，客人也無法接受。無奈啊！無奈！

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