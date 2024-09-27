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秋季限定美景！ 東北角必遊「草嶺古道芒花季」11/2-12/1來一起走古道

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圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年芒花紛飛的草嶺古道，是人們引頸期盼的美麗之約。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處自2002年舉辦草嶺古道芒花季活動，2024年已邁入第23年，9/25舉辦「2024草嶺古道芒花季」記者會，宣告活動將於11/2-12/1展開，每週六日規劃有「導覽解說」、「虎字碑拓碑體驗」、結合大東北角觀光圈的「芒著走花時間市集」及「手作季體驗」等系列主題活動，更可搭配「芒花交通套票」及「在地小旅行」遊程，感受草嶺古道芒花季精彩活動與東北角秋季花浪如詩的美好體驗。

2024草嶺古道芒花季將於11/2～12/1登場（圖為資料照片）。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
2024草嶺古道芒花季將於11/2～12/1登場（圖為資料照片）。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

草嶺古道芒花季是東北角生態與人文的最佳舞台，為東北角秋季限定必遊景點，具備永續旅遊特色，更是國際級的旅遊亮點，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處多年經營推廣下，已是成熟且受歡迎的大眾化健行路線，2023年並獲第一屆觀光亮點獎-最佳國際推薦獎及10大活動體驗獎。

▲2024草嶺古道芒花季記者會啟動儀式，熱鬧迎賓。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲2024草嶺古道芒花季記者會啟動儀式，熱鬧迎賓。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

期待這次活動邀請大家體驗步行在兩百年歷史的古道，欣賞芒花的浪漫，也順遊周邊大東北角觀光圈產業的豐富美好，歡迎大家把握這季節限定的約定，呼朋引伴一起走一趟草嶺古道！

▲左起：新北市貢寮區公所柯建輝、福容大飯店福隆店戴瑞宏總經理、新北市觀光旅遊局局長楊宗珉。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲左起：新北市貢寮區公所柯建輝、福容大飯店福隆店戴瑞宏總經理、新北市觀光旅遊局局長楊宗珉。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

慢走草嶺古道 玩翻主題體驗活動

「2024草嶺古道芒花季」將於11/2-12/1舉辦，也可把握活動期間每週六日體驗周邊豐富活動！大里遊客中心設有芒花意象佈置打卡點，讓遊客留下美麗紀念之外，也有匯集大東北角特色業者的「芒著走花時間市集」，適合悠閒遊逛採購，多場精彩的「手作季體驗」結合自然和創意的 DIY 課程，也將開放報名，預計非常搶手，還有受大朋友小朋友喜愛的「虎字碑拓碑體驗」、專業老師的定點「導覽解說」等，讓大家不只行走草嶺古道，更能認識這裡的歷史、生態、地景和故事。

▲草嶺古道芒花季自2002年舉辦，迄今已是秋天最重要的盛典之一（圖為資料照片）。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲草嶺古道芒花季自2002年舉辦，迄今已是秋天最重要的盛典之一（圖為資料照片）。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

▲2024草嶺古道芒花季除了有導覽解說，還結合大東北角觀光圈業者，提供手作體驗、遊程。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供
▲2024草嶺古道芒花季除了有導覽解說，還結合大東北角觀光圈業者，提供手作體驗、遊程。　圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

交通接駁方案 分享在地商家優惠

今年預計推出兩種「芒花交通套票」方案，包括：「芒花專車」（60元 接駁福隆遊客中心行駛至遠望坑口，含優惠 COUPON 護照）及「賞芒套票」（299元 接駁福隆遊客中心行駛至遠望坑親水公園停車場【草嶺古道登山口處】，含福隆便當兌換、紀念小禮及優惠 COUPON 護照等加碼好康）」，便利遊客以低碳方式探訪草嶺古道，也享受更多周邊專屬消費優惠。

此外，也串連大東北角觀光工廠、溫泉旅宿、美食餐飲等推出小旅行主題遊程，帶領遊客從草嶺古道至東北角泡好湯、賞美景。還有現在持電子票證搭乘台灣好行「宜蘭東北角海岸線」及「壯圍沙丘線」均享免費優惠，歡迎多加搭乘利用串遊東北角轄區景點。更多詳細資訊，如：接駁服務及相關活動報名等，請至「2024草嶺古道芒花季」官網或「東北角之友」FB粉絲專頁查詢。

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