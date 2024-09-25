比去年更精彩！ 2024「頭城煙火節」挑戰施放1680秒主題花火 加碼200台無人機燈光秀、240秒隱藏節目超期待

宜蘭第二屆「頭城煙火節」本週末登場，預計帶來超精彩的1680秒主題花火秀、200台無人機燈光秀展演，以及未公開隱藏版的240秒加碼節目，還能逛夜市、吃海鮮、紀念品加碼送，快把握連兩天欣賞煙火秀一同朝聖！

圖／頭城鎮公所提供

2024「頭城煙火節」於9/27、9/28連續兩天盛大登場，繼去年宜蘭頭城鎮公所首度嘗試舉辦煙火節，施放1620秒煙火後，今年活動不僅延長至兩天，以「真情、摰愛、幸福、圓夢」為四大主題，煙火施放時間也增至1680秒！

煙火炮陣長度達500公尺，自晚間施放4波，每波施放長度為5分鐘、5分鐘、6分鐘、8分鐘，同時還包含了隱藏版的240秒未公開節目，值得民眾一同期待。

圖／頭城鎮公所提供

同時，本屆還出動200台無人機表，入夜後將帶來精彩絕倫的燈光秀，將飛出代表頭城鎮地標的龜山島、海洋鯨豚、媽祖及浪漫一箭穿心等圖騰，會場還有知名藝人及表演團體、上百攤市集，活動預計從晚上6點半進行到9點。

圖／頭城鎮公所提供

此外，頭城鎮公所也特別舉辦攝影趣味活動，活動期間拍下璀燦、絢麗的花火美照，並以電子檔寄至頭城鎮公所信箱，鎮公所將選出優秀作品100名，頒發1000元獎金及獎狀。想看煙火秀的民眾可洽頭城鎮公所服務台索取門票，現場兌換鑰匙圈、夜光棒等紀念品（無票仍可進場）。

圖／頭城鎮公所提供

2024宜蘭頭城煙火節

活動時間：9/27、9/28 18:30~21:00

活動地點：宜蘭頭城大武路鄰海廣場