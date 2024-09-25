快訊

副總統寓所旁警開槍逮慣竊 曾蝦皮快取店行竊還偷工地電纜

比去年更精彩！ 2024「頭城煙火節」挑戰施放1680秒主題花火 加碼200台無人機燈光秀、240秒隱藏節目超期待

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
宜蘭頭城鎮公所今年的煙火節訂於9月27日、28日舉行。圖／頭城鎮公所提供
宜蘭頭城鎮公所今年的煙火節訂於9月27日、28日舉行。圖／頭城鎮公所提供

宜蘭第二屆「頭城煙火節」本週末登場，預計帶來超精彩的1680秒主題花火秀、200台無人機燈光秀展演，以及未公開隱藏版的240秒加碼節目，還能逛夜市、吃海鮮、紀念品加碼送，快把握連兩天欣賞煙火秀一同朝聖！

圖／頭城鎮公所提供
圖／頭城鎮公所提供

2024「頭城煙火節」於9/27、9/28連續兩天盛大登場，繼去年宜蘭頭城鎮公所首度嘗試舉辦煙火節，施放1620秒煙火後，今年活動不僅延長至兩天，以「真情、摰愛、幸福、圓夢」為四大主題，煙火施放時間也增至1680秒！

煙火炮陣長度達500公尺，自晚間施放4波，每波施放長度為5分鐘、5分鐘、6分鐘、8分鐘，同時還包含了隱藏版的240秒未公開節目，值得民眾一同期待。

圖／頭城鎮公所提供
圖／頭城鎮公所提供

同時，本屆還出動200台無人機表，入夜後將帶來精彩絕倫的燈光秀，將飛出代表頭城鎮地標的龜山島、海洋鯨豚、媽祖及浪漫一箭穿心等圖騰，會場還有知名藝人及表演團體、上百攤市集，活動預計從晚上6點半進行到9點。

圖／頭城鎮公所提供
圖／頭城鎮公所提供

此外，頭城鎮公所也特別舉辦攝影趣味活動，活動期間拍下璀燦、絢麗的花火美照，並以電子檔寄至頭城鎮公所信箱，鎮公所將選出優秀作品100名，頒發1000元獎金及獎狀。想看煙火秀的民眾可洽頭城鎮公所服務台索取門票，現場兌換鑰匙圈、夜光棒等紀念品（無票仍可進場）。

圖／頭城鎮公所提供
圖／頭城鎮公所提供

2024宜蘭頭城煙火節

活動時間：9/27、9/28 18:30~21:00

活動地點：宜蘭頭城大武路鄰海廣場

編輯推薦

宜蘭旅遊 煙火秀

相關新聞

比去年更精彩！ 2024「頭城煙火節」挑戰施放1680秒主題花火 加碼200台無人機燈光秀、240秒隱藏節目超期待

比去年更精彩！ 2024「頭城煙火節」挑戰施放1680秒主題花火 加碼200台無人機燈光秀、240秒隱藏節目超期待

麗翔酒店連鎖-花蓮館　台灣之光抗震技術住得放心安全

2024年0403大地震重創花蓮，使得在2018年0206震災後變成危樓的天王星大樓應聲傾倒，位在天王星正對面、屋齡超過半世紀的花蓮麗翔酒店則在這次大地震中屹立不搖，吸引國內外包括華爾街日報、半島電視台等外媒爭相訪問花蓮麗翔採用的結構補強工法。

台東金針花盛開 把握9月底前「賞花專車 」遊花海

【旅奇傳媒/編輯部報導】台東太麻里金針花季登場短短兩週，已湧現數百筆訂單，火速超越2023年整個花期的總訂單紀錄。奧丁丁集團觀察，今年由太麻里鄉公所主辦的金針花賞花專車行程已成為青壯族和長青族的國旅紓

把小農咖啡、當地食材端上桌！台灣導演創建 專屬台東故事的特色咖啡館

從市區到漁港，從縱谷到南迴海岸，台東近年開起許多文創咖啡館，小農咖啡、特色紅烏龍、季節限定的農漁牧特產，全都躍上餐桌，透過視覺、味覺、嗅覺，傳遞台東的創意與巧思，慢食的背後，皆是動人故事。

回歸自然親近生態　去台灣最美後山體驗超FUN農遊

洄瀾之美不只大山大水，縱谷與海岸星羅棋布如珍珠般的多元亮點，那便是依著這塊得天獨厚土地開墾的農林漁牧業，讓我們前往品味地產食材、感受自然生態，及聆聽農場主人娓娓道來許多有趣故事。

宜蘭「小熊書房」歇業了！ 吳淡如宣布脫手求售 「餐盤全部免費送」條件曝光

宜蘭「小熊書房」歇業了！ 吳淡如宣布脫手求售 「餐盤全部免費送」條件曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。