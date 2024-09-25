麗翔酒店連鎖-花蓮館　台灣之光抗震技術住得放心安全

【圖／文：行遍天下】

麗翔酒店連鎖-花蓮館向來是洄瀾住宿首選，延續礁溪麗翔嚴謹的待客服務，深受顧客喜愛。鬧中取靜的獨特位置，緊鄰東大門夜市和花蓮金三角商圈，還是最靠近海邊的市區飯店，地理位置優越，吃喝玩樂、逛夜市、採買伴手禮都方便！2024年0403大地震重創花蓮，使得在2018年0206震災後變成危樓的天王星大樓應聲傾倒，位在天王星正對面、屋齡超過半世紀的花蓮麗翔酒店則在這次大地震中屹立不搖，吸引國內外包括華爾街日報、半島電視台等外媒爭相訪問花蓮麗翔採用的結構補強工法。

麗翔酒店董事長特助張琄菡表示，花蓮麗翔酒店抗震成功的關鍵是在0206地震後，決定採用被譽為「台灣之光」的抗震權威、台大土木工程學系講座教授蔡克銓團隊的專利技術，補強老飯店結構。花蓮麗翔在當初建立時就已經把比較小根的柱子利用彈性水泥鋼構的方式補強，直徑比較大、支撐力比較強；第2次是在0206地震之後，把鋼構的部分中間加上由中鋼構製造的BRB組件，減少地震時扭力的強度。目前麗翔花蓮館已完全符合國家耐震標準，並且嚴格遵守法規，符合耐震檢查和申報，確保所有旅客的安全，無論是散客還是團體旅客，麗翔都致力於提供安全、舒適的住宿環境。





旅宿資訊

麗翔酒店連鎖-花蓮館

地址：花蓮縣花蓮市花崗街2號

電話：03-832-3737

網址：hualien.leschamps.com.tw

優惠：【花蓮麗翔+格上租車2024優惠方案】平日2人成行3,600元起。【麗翔好好玩。海洋公園四人套裝】4人成行平日6,999元起，4人房客房（杜樂麗/花月和室）住宿1晚（依房型加贈健康活力早餐4客、每房4張海洋公園門票）





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