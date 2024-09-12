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台東「藍海生活節」明登場！水上體驗、水舞秀、超強演唱卡司等你來玩

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台東森林公園的活水湖將於9/13舉辦藍海生活節。　圖：台東觀光旅遊網／來源
台東森林公園的活水湖將於9/13舉辦藍海生活節。　圖：台東觀光旅遊網／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺東縣政府辦理「藍海生活節」至今邁入第三年，2023年推出夜間水舞、多項水域遊憩活動廣受大眾好評，今年「2024藍海生活節」將在9/13-10/13重磅回歸，期間天天有水舞、週週有水域體驗，更推出多項無障礙體驗，歡迎身障朋友預約，享受玩水零距離樂趣，體驗台東海洋生活，將活水湖打造成臺東水域新亮點。

臺東縣政府表示，活動期間每週六19:05及20:05進行湖面音樂展演，邀請周蕙、黃妃、游鴻明、翁立友、Ozone 等藝人於湖面開唱，卡司陣容於「藍海生活節」臉書粉絲專頁公布。

▲台東藍海生活節將在9/13-10/13重磅回歸。　圖：台東縣政府／來源
▲台東藍海生活節將在9/13-10/13重磅回歸。　圖：台東縣政府／來源

夜間水舞展演全面升級，利用水舞技術搭配水幕投影及動態投影，提高視覺觀賞精彩程度，9/13 19:00首次於湖面搭建的水景舞台進行音樂展演，直至10/13 18:00-21:30，每半小時展演，每日共6場水舞，範圍長達100公尺。今年水舞光影秀使用水幕動畫投影，以大型水幕搭配光束燈、炫彩雷射，讓故事角色透過水舞及水幕串聯穿梭於活水湖中，與民眾趣味互動，搭配音樂和水舞，讓民眾感受磅薄氣勢。

今年也延續辦理多元水域舟船體驗，集結6種傳統與現代水域遊憩體驗，如寬板滑水、帆船、獨木舟及支架大洋舟與臺東專屬特色的蘭嶼拼板舟。

▲台東藍海生活節精彩節目內容。　圖：台東縣政府／來源
▲台東藍海生活節精彩節目內容。　圖：台東縣政府／來源

縣長饒慶鈴歡迎大家9/13-10/13前來活水湖，感受不一樣「藍海生活節」。相關水域遊憩體驗報名公告於臉書網頁，名額有限，請至「藍海生活節」臉書粉絲專頁查詢。

◉ 2024藍海生活節

・活動日期：2024/9/13-10/13

・活動地點：台東活水湖

・活動時間：

　(1)水舞展演：9/13-10/13，每天19:00-21:35

　(2)湖面音樂展演：9/13-10/13，每週六舉辦2場次，第1場19:05、第2場20:05

　(3)海洋．慢市集：9/13-10/13，每週六、日17:00-21:30

　(4)水域遊憩體驗：

　　A. 9/13-10/13，每週六、日10:00-16:00

　　B. 9/14、9/15：獨木舟體驗，9/14開放身障朋友報名

　　C. 9/21、9/22：帆船體驗，9/21開放身障朋友報名

　　D. 9/28、9/29：蘭嶼拼板舟體驗，9/28開放身障朋友報名

　　　 9/28、9/29：無障礙 SUP 親水體驗

　　E. 10/05、10/06：支架大洋舟體驗

　　F. 10/12、10/13：寬版划水體驗

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