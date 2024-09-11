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宜蘭「小熊書房」歇業了！ 吳淡如宣布脫手求售 「餐盤全部免費送」條件曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝吳淡如臉書
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宜蘭梅花湖畔小熊書房歇業了！ 由作家吳淡如於2010年砸1500萬買下宜蘭小熊書房，曾一度成為梅花湖熱門觀光景點，不過，餐廳已於7月底正式歇業。吳淡如10日於臉書宣布，決定要賣掉小熊書房，而小熊書房使用的大量餐盤也將「全部」贈出。

圖／翻攝吳淡如臉書
圖／翻攝吳淡如臉書

在小熊書房擔任店長的弟媳因健康因素必須退休，餐廳已於7月底正式歇業。吳淡如PO文指出，小熊書房雖然有滿滿的回憶，但是天下無不散的宴席，因為實在沒有人力做下去了。

梅花湖旁邊景色最好的小熊書房餐廳也決定要賣掉，同時也告訴大家，若要買房請去找房仲，「真的不用託人來找我，因為找我真的不會比較便宜，有任何意見請直接找仲介談就是了。我一向相信專業的人比我會處理事情。」

至於餐廳內留下的物品，吳淡如表示，將全部送給同一個人，她PO出要贈送餐盤照片，條件是必須自行搬運，而且要「全部搬走」，所以住在宜蘭的朋友最為適合！

圖／翻攝吳淡如臉書
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圖／翻攝吳淡如臉書
圖／翻攝吳淡如臉書

歇業消息爆光之後，吸引許多曾造訪的網友不捨留言「美好回憶，可惜了」、「覺得店名比餐廳值錢多了」、「小熊書房有我吃過最好吃的鬆餅，心目中第一名」。

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