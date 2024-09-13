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回歸自然親近生態　去台灣最美後山體驗超FUN農遊

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

洄瀾之美不只大山大水，縱谷與海岸星羅棋布如珍珠般的多元亮點，那便是依著這塊得天獨厚土地開墾的農林漁牧業，讓我們前往品味地產食材、感受自然生態，及聆聽農場主人娓娓道來許多有趣故事。

　

欣綠農園　全方位體驗馬太鞍濕地生態

今夏來馬太鞍濕地「欣綠農園」樂活一下！農園主人阿郎從1999年開幕時的一塊農園開始，開拓成一片宛如伊甸園般萬物和樂共存的生態樂園，規劃有在地風味特色餐廳、馬芙壟咖啡館、農聊共耕園，提供濕地生態導覽、在地風味料理、永續食農教育等各種以親近大自然、充滿野趣的體驗活動。超受大小朋友歡迎的「尋找野味下午茶」規劃了馬太鞍濕地導覽解說，農事採集帶領大家認識、採摘野菜，依照節氣可見水芹菜、水田芥、山蘇、洛神等植物，再將親手摘的野菜DIY成特色鬆餅，美味滿點！「欣綠農園」美味餐飲遠近馳名，堅持以最在地的食材，做出最在地的好味道。

DATA

地址：花蓮縣光復鄉大全村大全街55號

電話：03-870-1861

網址：shin-liu.com.tw

時間：09:00-19:00（最晚入場18:30）

備註：園區採全電話預約制，訂餐、體驗活動皆須提前預約

　

君達休閒農場　打造全台第一香草七感療癒

位於「秧悦美地度假酒店」內的「君達休閒農場」坐落於中央山脈東麓山腳下的樂活之村─吉安鄉干城村，以低碳永續、養身健康理念，打造全台第一座香草七感療癒花園，目前已成功培育出逾百種香草，並榮獲特色農業旅遊場域認證。以香草為核心的農場精心打造綠地造景、迷迭小徑、香草迷宮花園和香草隧道，在多功能療癒花園中可動手觸摸、嗅聞香草植物，沉浸在神奇的芳香療法中。農場規劃了有機香草包、香草生態缸、植物拓印等DIY活動，以香草入饌的英式下午茶和有機香草火鍋都是秧悦美地度假酒店的人氣餐飲。

DATA

地址：花蓮縣吉安鄉干城村干城二街95-1號

電話：03-852-5225

網址：www.yinsherb.com.tw

時間：香草生態缸活動時段11:00-13:00；有機香草包活動時段13:00、15:00，務必前一日17:00前預約

　

吉蒸牧場　純淨縱谷嚐濃醇香鮮奶火鍋

你聽過牛牛睡水床，還有專人伺候灑水吹風降溫的嗎？依傍秀姑巒溪畔、東台灣最大規模牧場的「吉蒸牧場」為花蓮無毒農業酪農示範牧場，遵循永續，成為全台第1家通過動物福利的牧場。規劃有乳牛放牧區、可愛動物區、DIY體驗區、自行車步道、美食區等。30多年職人經驗打造台灣乳界精品，單一乳源飽滿濃郁不膩口，自帶甘甜，喝得到青草香，阿秀鮮乳、透明鮮乳、秀姑巒鮮乳以不同殺菌溫度做出3支各具特色味蕾的鮮乳。1樓DIY體驗區可親手製作趣味紀念品，選購鮮奶饅頭、鮮乳酪、冰淇淋、牛奶糖等；2樓景觀餐廳必嚐人氣鮮奶鍋，吃得到濃醇香好風味。

DATA

地址：花蓮縣瑞穗鄉中山路三段230號

電話：03-887-5588

網址：www.pulemilk.com

時間：08:00-17:30

　

木日光文旦驛站　鶴岡文旦產季開心採玩吃柚

沿著風光明媚的台9線來到瑞穗鄉「木日光文旦驛站」，大小朋友可以開心體驗最愛的採果樂、農事導覽和有趣的文旦柚DIY活動，像是：柚子彩繪、柚花鹽、柚子醬DIY等。2024年文旦採果期為8月20日至9月17日，柚子醬DIY體驗可嚐果醬麵包、果醬紅茶，香甜好滋味。另外，柚香野炊體驗活動帶領遊客摘菜、洗菜，不但有柚子醬入菜的火烤兩吃，放入柚子果肉的火鍋湯底更增添酸香口感，令人胃口大開！木日光以23.5北回歸線為地理特性，將食農和天文結合，推出體驗節氣食農＋農場觀星＋小農市集的活動，寓教於樂。

DATA

地址：花蓮縣瑞穗鄉北一路121號

電話：03-887-2838

網址：www.838.url.tw

備註：柚香野炊DIY（柚園導覽＋手作DIY＋當季時蔬柚香野炊餐）8人成行，體驗時間約4-5小時

　

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