比知名泡泡冰強！宜蘭最頂古早味「黑秀冰店」好吃會回訪 「盤裝小冰山」必打卡 內行人推爆這口味
免跑花蓮，宜蘭就有！位於宜蘭市的在地名店「黑秀冰店」的古早味冰以秤重賣為特色，用盤裝把冰一匙一匙堆疊十分有趣，傳統好味道吸引許多人朝聖。網友分享「每次回宜蘭必吃」、「吃得出是真材實料」。
支持在地美食！宜蘭人都激推的「黑秀冰店」以傳統古早味聞名，可選擇杯裝、秤斤或盒裝，一份能挑3種口味，聲量最高、最受歡迎的口味有花生、牛奶和花豆，每種都吃得到香濃的食材原味不過甜，特別是花生口味點一整盤吃都不會膩。點完餐後拿到一盤滿滿的層疊「小冰山」別忘了速速拍照，快快開吃。
除了不少外地客到訪外，在地人吃冰更是霸氣，大多是一斤一斤外帶回家。網友實際探店後留下評論「比士林或基隆泡泡冰強」、「專程來吃冰 果然好吃」，甚至還有人大讚是「宜蘭最頂」。
黑秀冰店
地址：宜蘭縣宜蘭市擺厘路16-1號
營業時間：13:00-22:00
電話：03-9361864
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