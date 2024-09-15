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台東金針花盛開 把握9月底前「賞花專車 」遊花海

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台東太麻里金針花季超火熱，賞花專車行程中秋前一位難求。　圖：奧丁丁集團／提供
台東太麻里金針花季超火熱，賞花專車行程中秋前一位難求。　圖：奧丁丁集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台東太麻里金針花季登場短短兩週，已湧現數百筆訂單，火速超越2023年整個花期的總訂單紀錄。奧丁丁集團觀察，今年由太麻里鄉公所主辦的金針花賞花專車行程已成為青壯族和長青族的國旅紓壓首選之一，目前至中秋節的行程幾乎額滿，僅剩下個位數車位。賞花盛況也帶動了台東旅宿的詢問度，民眾趁機搭配平日國旅補助方案，來一趟清幽實惠的大自然短旅。

▲金針花全面盛開，吸引大批遊客搭乘奧丁丁體驗賞花專車搶拍金色花海。　圖：奧丁丁集團／提供
▲金針花全面盛開，吸引大批遊客搭乘奧丁丁體驗賞花專車搶拍金色花海。　圖：奧丁丁集團／提供

開學後踏青正熱，根據行程預定網站「奧丁丁體驗」最新統計，金針花賞花專車行程起跑二週訂單量較去年同期提升125%、訂單總額也較去年同期激增143%。許多民眾已提前詢問9月下旬的車位，以搶在月底花期結束前一覽滿山盛開的金色花景。

太麻里鄉公所與「奧丁丁體驗」獨家合作，今年主打「單人預訂即可出發」，行程一上線就獲得了大量民眾來電客服下訂，吸引許多40至60歲間的家人朋友們一同乘車，也有高齡80歲的旅客一起出遊散心，在多個高海拔花區留下開心回憶。

台東太麻里金針山最高海拔達1,450公尺，山區道路蜿蜒且行車導航容易因收訊或天候因素失效，為確保遊客安全與賞花品質，太麻里鄉公所多年來推出花季限定專車，透過9人座專車、風趣專業的導覽與人數彈性的行程，讓小團遊客可沿途停靠雙乳峰、忘憂谷、千鶴亭、吳忠憲等多個高低海拔的花區，享受高品質且不費腳力的賞花路線。

金針花賞花專車行程可透過「奧丁丁體驗」線上購票，半日遊行程票價新台幣450元，將由奧丁丁真人客服團隊協助解說和預定行程。也邀請旅客在行程後於 Google 商家頁面分享美照並留下好評，可再獲得百元折扣碼。

▲奧丁丁揪你住文旅，台東池上莊稼熟了本館保留老屋裝飾，讓旅客體驗古厝重生活力。　圖：奧丁丁集團／提供
▲奧丁丁揪你住文旅，台東池上莊稼熟了本館保留老屋裝飾，讓旅客體驗古厝重生活力。　圖：奧丁丁集團／提供

隨著賞花人潮增加，也帶動了台東住宿旅客詢問，訂房網站「奧丁丁揪你」觀察到，近期30至45歲女性旅客增加詢問台東國旅補助方案，有意造訪台東的旅客往年多詢問包棟住宿，今年則偏向針對情侶和家庭客所需的雙人房和四人房選項。受惠於金針花季，平台建議旅客可選定週四離峰日搭配平日國旅補助方案來安排台東行程，除了減少人擠人的情況，也有機會最低以數百元到千餘元的價格入住合法優質旅宿，包括風巢民宿、莊稼熟了本館、密斯朵、曙光渡假酒店等都有相關優惠。

「奧丁丁體驗」金針花賞花專車行程即起至9/29，每週一、四、五、六、日開放預訂，出發時間提供2個車次，分別是09:30、14:00，費用每人新台幣450元、行程約3.5小時，詳情可上網查詢。

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