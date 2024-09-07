擁抱壯闊太平洋！ 從海的角度、地質景觀、賞鯨路線 領略東岸人文與生態之美

【圖／文：行遍天下】

從各種角度擁抱太平洋的壯美，浸淫在東海岸的人文與生態中，讓部落帶路人走讀鬼斧神工的地質景觀最佳自然教室，或搭賞鯨船從海面回望陸地，追尋海中精靈躍動的身影。





多羅滿賞鯨 花蓮港出海賞見27種鯨豚

每到夏天我要去海邊！來到花蓮更可以做海王子、海公主，出海賞鯨啦！台灣東部海域的鯨豚種類多達27種，拜地理環境所賜，從花蓮港出航發現鯨豚機會高達9成以上，其中以海豚最常見。一般賞鯨船出海範圍約在沿岸3-5海浬的海域，大型鯨多在離岸約10海浬外的黑潮洋流海域活動出沒，幸運的話，則有機會邂逅大型鯨靠近沿海覓食嬉戲唷！「多羅滿賞鯨」是由一群生長於花蓮、熱愛這片土地的海洋伙伴所組成，經典賞鯨行程在出航前半小時先到「多羅滿賞鯨 海礦館分館」領取船票、報到後，由「黑潮海洋文教基金會」做行前說明，並由專業解說員帶領大家全程導覽、解說。

從花蓮港賞鯨碼頭出發，展開2小時賞鯨豚之旅，夏季暑期正值最佳賞鯨豚季節，碧海藍天，調皮的飛旋海豚在海上飛舞旋轉引來遊客歡呼聲連連！一般來說，台灣每年4至10月是最適合賞鯨的季節，尤以5月中旬至9月最佳，常見海豚種類有：飛旋海豚、花紋海豚、熱帶斑海豚、弗氏海豚、瓶鼻海豚等。

DATA

地址：花蓮市華東15號（報到處「多羅滿賞鯨海礦館分館」）

電話：03-833-3821

網址：www.turumoan.com.tw

時間：經典賞鯨行程（導覽解說＋賞鯨＋船資＋保險），體驗時間兩小時，場次時間08:30、10:30、14:00，至少3天前電話預約，平假日皆可





靜浦部落 在北回歸線上體驗族人漁獵日常

靜浦部落是「太陽的部落」，在花蓮豐濱鄉最南端的秀姑巒溪出海口這一片溪流沖刷的平野上，世代過著靜謐的漁獵生活。靜浦的阿美族語「Cawi′」，意即山谷裡的平地，秀姑巒溪自山中奔騰而來，在出海口被獅球嶼一分為二，靠近靜浦部落的南口常年被沙灘封閉，形成平靜的大片水域，幾年前回到部落的文傑說，那是部落孩子們從小玩耍、學習漁獵的遊樂場。

造訪靜浦部落時正好過了中午，炙熱火球當空滾動，太陽的子民文傑帶我們來到部落太陽廣場涼亭中暫歇，迎著河口拂來天堂般的涼風，先享用一頓慵懶的下午茶。文傑說，他們族人百年來群居於此，天未亮即出海捕撈漁獲，迎接晨曦自大海的彼端升起，在海上頂著烈日搏浪，孕育海岸獨特的河海交織文化。膠筏對靜浦人而言不只是交通工具，亦為賴以維生的器具，文傑說他們會趁著大雨沖刷的濁流「黑水」，在河口用八掛網捕烏魚，在不同的季節，使用三角網捕撈鰻魚苗或日本禿頭鯊魚苗。划著膠筏在族人山海生活的場域晃蕩，好像擁有全世界般富足。

DATA

地址：花蓮縣豐濱鄉靜浦村3鄰140號

FB：太陽的部落．溫暖的村落-花蓮 靜浦

備註：遊程請上海派玩家網站訂購





以文化、生活、共好為核心的「一烈！海派過生活」，伴隨東海岸熱情而生，致力分享原住民文化，不僅囊括最齊全旅遊資訊，也規劃符合在地各部落不同特色的生活體驗遊程，2024年推出全新品牌『海派玩家』，打破一定人數才能成行的出團限制，主打「2人就成團」，週間限定12種山海路線體驗，帶你走進部落，認識東海岸的部落族人生活故事。

資訊：請搜尋「一烈！海派過生活」





石梯坪 一探海岸阿美族生活

遠古時期的造山運動與海蝕刻痕，造就石梯坪壯麗的單面山地景與無數海蝕壺穴，火山熔岩與珊瑚礁地形交融，形成壯麗的大自然博物館，讓人由衷讚嘆造物的神奇，而這裡也是阿美族人最天然的冰箱。石梯坪的港口部落緊臨著靜浦部落，同是阿美族人共同傳統生活區域，海域廣闊的潮間帶滋養著多元的濱海生物，是小型魚蝦蟹貝類的覓食天堂，靠山吃山、靠海吃海的阿美族人，在潮起潮落間採集貝類、海菜，或潛進海中抓魚蝦，靠海洋哺育著他們世世代代。

創辦「Idang依浪」的Candy（註：Idang是秀姑巒阿美族語「朋友」之意），在近黃昏時到石梯坪導覽，她非原住民，卻跳脫舒適圈落腳豐濱務農，農暇帶領遊客探索潮間帶、潛水。Candy介紹石梯坪壯麗天然的地質教室，然後在潮間帶尋找多元繽紛的生物，像攀附礁岩上的藤壺、笠螺、海藻，淺水域中的海參、海膽、陽燧足等，還找到月光貝和海鰻、章魚等，不過潮間帶的探索唯一採集的是海邊的垃圾，末了以部落阿嬤端上的超大碗芋頭冰作為結尾，撫慰了炙烤終日的身心靈。

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地址：花蓮縣豐濱鄉石梯坪52號（遊憩區）

FB：Idang 依浪

備註：遊程請上海派玩家網站訂購





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