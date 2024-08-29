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宜蘭人哭哭！伴手禮名店「奕順軒」停賣生日蛋糕 業者親曝原因

宜蘭人哭哭！伴手禮名店「奕順軒」停賣生日蛋糕　業者親曝原因

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖（網友Joe Chou分享）
圖／摘自Google地圖（網友Joe Chou分享）

宜蘭必買伴手禮「奕順軒」是不少人到宜蘭都要掃貨的必訪名店，麵包、奶凍捲到各式糕點都深受消費者歡迎。然而，近期店家證實「停賣生日蛋糕」，令許多在地人哀號「傷心 吃不到了」、「還我童年的味道」。

奕順軒生日蛋糕停賣引發在地網友熱議。圖／摘自Google地圖（網友草莓分享）
奕順軒生日蛋糕停賣引發在地網友熱議。圖／摘自Google地圖（網友草莓分享）

宜蘭伴手禮名店「奕順軒」的「生日蛋糕」在地擁有忠實粉絲，每過生日都會選擇買這家，因此乘載了不少宜蘭人的美好回憶。

而奕順軒證實，目前「生日蛋糕」已停賣，據《TVBS新聞網》報導，奕順軒宜蘭店經理對此透露，因適逢中秋節，人力上無法調配，先「暫停」販售蛋糕，至於會不會再重新販售還有待評估。

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