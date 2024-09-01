人氣冰店「台澢號」　把最狂野的都蘭大海端上桌

【圖／文：行遍天下】

主理人 Hance / M ango

《搖滾吧 環遊世界》作者～今夏為你端上海浪冰、 田旺冰、檸夏冰！

台東人氣特色冰店「台澢號 Taitung Tea House」位於東河鄉衝浪勝地和藝術聚落―都蘭，自由奔放、湛藍美麗的山海景緻吸引無數台灣和外國年輕人、藝術家移居於此。「台澢號」的店主夫妻倆Hance和Mango是打小學相識的台北小孩，大學單車環島、26歲時環遊世界1年、澳洲打工渡假兩年，回到台灣後移民東海岸美麗小鄉村過著與台北截然不同的生活。

台澢號，一種屬於台東的味道，使用在地食材料理出獨具風味的冰品、飲料、甜點、炸物，無數老外認證的東海岸最好吃炸魚薯條、都蘭最動感熱血的冰品就在這啦！人氣打卡「海浪冰」玩美呈現都蘭海派意象，以鹹奶油、藍柑橘醬巧妙堆砌出衝浪造型，白浪下的檸檬代表衝浪板，冰腹暗藏富岡海草、椰果，鹹甜口感，細緻日式剉冰，淋上伏特加，增添大人味。優選在地食材、四季蔬果、自熬醬汁，花神冰的洛神、山茶冰的鹿野紅烏龍、田旺冰的鳳梨、檸夏冰的檸檬、人酒冰的酒釀桂圓，結合台東味的剉冰消暑沁涼！

▲海浪冰。鹹奶油、富岡海草、椰果、檸檬、伏特加、藍柑橘調酒味。

▲花神冰。太麻里洛神花、小湯圓、桂花蜜、洛神糖蜜、蜜餞、洛神紅酒。





店家資訊

台澢號 Taitung Tea House

地址：台東縣東河鄉都蘭村146-2號

電話：0955-092-961

FB：TaitungTeaHouse

時間：11:00-18:00（週一、二、三休）





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