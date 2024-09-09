漫遊洄瀾沉浸縱谷森活　徜徉湖畔森林童話祕境

【圖／文：行遍天下】

縱谷的風，縱谷的綠，縱谷的藍天與陽光蒸騰的雲霧，他們一直等著你重返這一方舒心療癒的天地，透過奢華露營、單車徐行或是電動遊船等不同方式，造訪森林秘境，閱讀寧靜詩意。





大農大富平地森林公園 花東縱谷水漾森林忘憂新秘境

春天的花海，初夏的螢火蟲閃亮之後，大農大富平地森林公園在平靜時刻更能展現1250公頃豐富森林資源的價值，如龍貓隧道般的濃蔭步道，遮蔽了盛暑惡毐的太陽，不管騎單車或租一部電動自行車，穿梭在濃密森林中無比涼爽愜意，或者到草原廣場上蟻窩「漂書窩」挑本書汲取養份，晨昏時刻有機會遇到嬌客環頸雉亮相覓食。

森林公園近年完成的遊客中心提供歇腳和園區資訊，附設紀念品、在地農產賣店，裡面意外發現振興花蓮「農粉幣」現金折抵券，在特定商家使用採購農產協助在地農家，遊客中心旁藝文氣息濃厚的July咖啡，主理人沉穩低調，不經意透露鮮為人知的水漾森林秘境，湖中綠樹掩映著藍天宛若仙境。

DATA

地址：花蓮縣光復鄉農場路32號

電話：03-870-0870#9

FB：大農大富平地森林園區

時間：週二至日08:00-17:00；除夕及週一休園，寒暑假及國定假日天天開放

備註：花蓮振興農粉幣250元即日起至10/31可領取





松邑莊園The Silence Manor 豪華露營與黃金湯結合新體驗

中央山脈腳下、紅葉溪畔的松邑莊園The Silence Manor，以精緻優質溫泉旅宿名揚於外，自有溫泉井湧泉豐沛，泉質含氯化物的碳酸鹽泉，富含鐵、銀等礦物質，遇空氣會在表面結晶形成湯花，媲美日本三大名泉有馬溫泉的「黃金湯泉」，被譽為「卸泉」名湯，佔地2公頃僅規劃9間房型的綠建築，每間都打造獨立湯屋，清水模搭配木質傢俱的住房讓遊客「回歸最純粹心靈旅程」。

近期松邑莊園在廣闊的綠茵草皮上，新添山谷家庭豪華露營帳，雙人一泊一食平日只需2,000元，下午還能享用專人手沖咖啡、烤披薩，晚餐後有品酒活動，只要不下雨，夜間圍著營火烤棉花糖，這些全都免費！面對縱谷的綠意與山嵐，坐在營帳前享受靜謐午後時光，伴著夕陽染紅天空，別有一番閒情，身心安頓，享受露營管家服務，彷彿置身貴族莊園中接受隆重款待。

DATA

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路三段2巷37號

電話：03-887-3318

FB：松邑莊園 The Silence Manor





a2水岸園區 落羽松湖畔森林童話秘境

在海岸山脈起點與平地陡起的中央山脈之間，花東縱谷北段是一片廣衾平原，a2水岸園區就座落在壽豐鄉這段縱谷平野上，落羽松水岸森林湖畔有著薑餅屋般的星巴克咖啡館，背景則是從平野竄起直達雲霄，海拔超過2,400公尺的木瓜山系，守護東台灣的聖山太魯閣大山（3,283公尺）橫亙於後，壯麗山水宛如童話世界般夢幻卻真實的存在。

a2水岸園區湖畔落羽松蔚然成林，在湖中划行SUP或獨木舟，彷若置身歐美風情畫中，每一個角度都附帶奇幻場景，也許是童話咖啡屋，或是美墨Adobe風格建築的遊客中心，遠方則是神一般存在的巨大山脈，而晨昏時刻霞光穿透林隙，航行其中光影變化萬千，不經意就把自己定格在一幅幅印象派畫中，另有親子故事船遊湖，或湖畔野餐佐以奢華豪景，若要化身莫內，在湖畔寫生畫進浪漫景緻，園區也備有畫材紙筆呢！

DATA

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段267號

電話：03-865-1177

時間：09:00-19:00（末班船17:00）

FB：a2水岸





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