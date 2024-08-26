輪到台東人嗨了！文青人必訪新地標 東部最美「台東圖書總館」2025年啟用
台東人嗨起來！已動工好一陣子的「台東縣立圖書總館」最新面貌曝光，外觀以「台東山嵐」為意象，結合連續斜面多層次設計，預計於2025年正式與民眾相見歡。
台東新地標快來了！「台東縣立圖書總館」坐落在台東市南京路上，除了外觀呈現台東山嵐意象外，整棟為地上4層、地下1層的質感建築，有閱覽空間、探索館、特色展區、親子閱讀區、文創基地等空間配置，擁有如花東縱谷般空間意象的書架及階梯閱讀平台，打造「山谷中的絕美圖書館」，最快預計能在2025年10月開放啟用。
此外，台東縣立圖書總館周邊還有鐵花新聚落、秀泰影城、藝文中心等景點可以順遊，結合商業、觀光和文化發展，想必將成為文青人必打卡的台東新地標，到時記得安排來趟台東一日遊囉。
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