輪到台東人嗨了！文青人必訪新地標 東部最美「台東圖書總館」2025年啟用

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-05-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 慶修院、慶修院馬告香腸、池南國家森林遊樂區。距離花蓮市區約30分鐘車程，花蓮壽豐東臨太平洋，西接中央山脈，是花蓮縣面積最大的鄉鎮之一，歷經原住民文化、清朝漢人文化與日治時期引入農業技術的日本文化，各個文化背景在此交融，共同生活這片被森林、濕地、河流和海岸線的生態系統之中。為了一探不同於熱鬧的花蓮市，縱情花東山水的景色，特地深入了壽豐幾個景點，尋找著人文藝術和自然景觀之間，取得一種和諧心靈的平衡；好比說慶修院中開放餵魚的池塘（我好像沒在日本看過ＸＤ）、池南樹屋貓頭鷹DIY元素就囊括來自山中的樹皮與花蓮人的手工藝、山度空間則是令我驚喜的，本以為他是一間網美咖啡廳，不料園內展示不少當地藝術家作品，餐點也很好吃，搭配無邊際海景，相當值得一來。

2024-08-17 06:00